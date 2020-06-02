اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:51 ص
خالد صلاح
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غالبية القراء يؤيدون الاستعانة بمكاتب البريد لتقديم خدمات الشهر العقارى

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:09 ص
غالبية القراء يؤيدون الاستعانة بمكاتب البريد لتقديم خدمات الشهر العقارى النتيجة

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قام " اليوم السابع" باستطلاع آراء قرائه حول التوسع فى الاستعانة بمكاتب البريد لتقديم خدمات الشهر العقارى فى سؤال بعنوان: هل تؤيد التوسع فى الاستعانة بمكاتب البريد لتقديم خدمات الشهر العقارى ؟

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 85% أجابوا بنعم معلنين تأييدهم للتوسع فى الاستعانة بمكاتب البريد لتقديم خدمات الشهر العقارى.

 فى حين أجاب 15 % من المشاركين فى الاستطلاع بـ " لا" معلنين رفضهم للأمر .

وعادت مكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية أمس  الإثنين، للعمل وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بعد توقفها بسبب إجازة عيد الفطر المبارك.

وتقدم مكاتب الشهر العقارى 10 خدمات رئيسية هى خدمة توثيق توكيل عام رسمى وتوكيل رسمى عام فى القضايا  (توكيلات المحاميين)، والتوكيلات الخاصة، وعقود بيع السيارات، وعقود الإيجار الرسمية - إثبات تاريخ-، والتصديق على الدفاتر الإيجارية، ومحضر إيداع وصية مغلقة، ومحضر فتح وصية مغلقة، والتوكيل الخاص بصرف المعاش، وتوثيق الإقرارات.

الاستطلاع
 

البريد

الشهر العقارى

فيروس كورونا

مكاتب البريد

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