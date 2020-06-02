اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:54 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

لسداد ديون بـ700 مليون جنيه..

عمومية شركة كيما تناقش نقل ملكية أسهمها بشركة أبو قير للأسمدة للقابضة الكيماوية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:44 ص
عمومية شركة كيما تناقش نقل ملكية أسهمها بشركة أبو قير للأسمدة للقابضة الكيماوية عماد الدين مصطفى
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن الجمعية العمومية لشركة كيما ستناقش اليوم نقل ملكية الأسهم الخاصة بشركة كيما في شركة أبو قير للأسمدة والسكر وذلك لصالح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ‏لسداد ديون تقدر بسبع700 مليون جنيه ، وهي عبارة عن قيمة ما تم إقراضه لشركة كيما خلال تنفيذ مشروع كيما 2 .

وأضاف عماد الدين مصطفى لـ"اليوم السابع" أنه سيتم ذلك في غضون ثلاثة أشهر‏، وذلك عندما تتحسن الأوضاع في البورصة، نظرا لانخفاض قيمة الأسهم خلال الفترة الحالية، مشيرا أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تمتلك 58% من اسهم شركة كيما بجانب وجود عدد من حملة الأسهم الآخرين وبالتالي وتنفيذا لتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات فإن  شركة ‏كيما تتحمل فوائد سنوية على المبلغ  تصل لنحو 110 مليوني جنيه .

وأوضح أنه في الوقت نفسه فإن أسهم شركة كيما  في شركة أبو قير للأسمدة والسكر توفر لها سنويا فقط 25 مليون جنيه وبالتالي فإن هذا القرار هو الأفضل لشركة  كيما، ويجنبها دفع فوائد كثيرة، لافتا إلى أن الشركة القابضة حريصة في الوقت نفسه  لتحصيل مستحقاتها حيث لديها 17‏شركة أخرى بحاجة أيضا إلى تمويل وودعم.

وأشار عماد الدين مصطفى إلى ‏أن ما أثير مؤخرا حول استغلال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لاسهم شركة كيما غير حقيقي لأن الشركة القابضة الكيماوية هي المالكة الفعلية لشركة كيما ، فكيف يستولي مالك على أصوله .

وكانت اللجنة النقابية لشركة  ابدت عترضا على هذا القرار وطلبت بعدم التصرف في أصول الشركة، وعدم نقل أسهمها للشركة القابضة للصناعات الكيماوية نظير ديونها، وارسلت بذلك  مذكرة تفصيلية لكافة الجهات في محاولة منها الوقت هذا القرار.

 


القابضة الكيماوية

شركة كيما

قطاع الاعمال العام

كيما 2

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ أسوان يتابع تنفيذ إجراءات السلامة بمصنع كيما والكوبرى البديل.. صور

الأحد، 12 أبريل 2020 04:53 م

كيما أسوان: "كورونا" لم يؤثر على معدلات الإنتاج وصادرات الشركة

الخميس، 02 أبريل 2020 09:23 ص

عيد الحوت: تطوير "إيطالى" لمصنع كيما القديم بتكلفة ربع مليار دولار

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:41 ص

مصنع كيما القديم بين مطرقة البيئة وسندان التطوير.. تحميل الشركة خروج انبعاثات ضارة يعجل بالتطوير.. و"القابضة الكيماوية": 200 مليون دولار تكلفة وحدة حامض النيتريك الجديدة.. والبت واختيار "المطور" خلال أيام

الأحد، 08 مارس 2020 08:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

مجهولون يطلقون النار على 4 من عناصر شرطة مدينة سان لويس الأمريكية

مجهولون يطلقون النار على 4 من عناصر شرطة مدينة سان لويس الأمريكية

مصابة بكورونا ترزق بمولودتها الأولى بمستشفى كفر الدوار بعد 11 سنة تأخر إنجاب

مصابة بكورونا ترزق بمولودتها الأولى بمستشفى كفر الدوار بعد 11 سنة تأخر إنجاب

إزاى تحمى نفسك من كورونا وإنت بتتعامل مع البنوك؟ اعرف الإجابة فى برنامج بنكنوت

إزاى تحمى نفسك من كورونا وإنت بتتعامل مع البنوك؟ اعرف الإجابة فى برنامج بنكنوت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة