اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:22 م
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عمومية القابضة الكيماوية تعتمد ضخ 1.6 مليار جنيه استثمارات جديدة بشركة كيما

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:02 م
عمومية القابضة الكيماوية تعتمد ضخ 1.6 مليار جنيه استثمارات جديدة بشركة كيما
كتب عبد الحليم سالم

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كشفت الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل  2020-2021 ، لشركة كيما والتى تم اعتمادها اليوم في الجمعية العامة برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس القابضة الكيماوية،  عن ضخ شركة كيما التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام مبلغ 1.6 مليار جنيه استثمارات جديدة في الشركة.

وبحسب بيان شركة كيما اليوم فإنه سيتم ضخ الاستثمارات لإصلاح المصنع القديم وإجراء عمليات إحلال وتجديد للمصانع.

 ‏كما كشفت الموازنة التقديرية لشركة أن مشروع كيما 2  تكلف نحو 11.6 مليار جنيه، منها نحو 7.1 مليار جنيه قروض بنكية ونحو 4.4 مليار جنيه عن طريق زيادة رأس المال وتدفقات نقدية للشركة.

‏كما كشفت الشركة في بيان لها أنها حققت أرباحا بلغت نحو 43 مليون  جنيه حتى 31 مارس الماضي خلال فترة التسعة أشهر الاولى من العام المالى الجارى،  مقابل صافي خسارة بلغت نحو 17 مليون جنيه في نفس الفترة المقابلة من العام المالى الماضى.

أشارت إلى أن الأرباح ناتجة عن تحقيق 235.1 مليون جنيه فروق عملة و44.2 استثمارات في الشركات الشقيقة.

 


شركة كيما

القابضة الكيماوية

عماد الدين مصطفى

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