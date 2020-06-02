اليوم السابع
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عزل الملابس المستعملة بالمحلات عدة أيام لا يمنع عدوى كورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:00 ص
عزل الملابس المستعملة بالمحلات عدة أيام لا يمنع عدوى كورونا فيروس كورونا على الملابس
كتبت فاطمة خليل

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اتجه البعض إلى العزل الصحي للملابس المستعملة، حيث يقومون بوضع الملابس في الحجر الصحي لعدة أيام قبل وضعها في خزانة الملابس، وأعلنت بعض شركات الملابس عن تخطيطها عزل الملابس المعروضة بعد أن يقوم المشترون بتجربتها وعدم شرائها..  لكن هل هذا الأمر فعال حقاً في الوقاية من عدوى كورونا على الملابس، هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، وفقاً لجريدة "التليجراف" البريطانية.

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وقال بيل كيفيل، أستاذ الرعاية الصحية البيئية في جامعة ساوثهامبتون ببريطانيا، إنه لا يوجد دليلاً على أن عزل الملابس يمنع انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن غسل اليدين بشكل منتظم وشامل يجب أن يصبح جزءًا أساسياً عند التسوق لمنع انتقال العدوى.

وقال البروفيسور كيفيل لبرنامج إذاعة BBC4: "الناس يقترحون الآن إذا حاولت ارتداء ثوب أثناء التسوق وأنت لا تريده، يجب وضع هذا الثوب في الحجر الصحي لعدة أيام قبل إعادة وضعه على الرفوف".

وتأتي تعليقاته في الوقت الذي من المقرر فيه إعادة فتح متاجر الملابس ببريطانيا، وقد أثيرت تساؤلات حول ما إذا كان يجب عزل الملابس بعد تجريبها أو لمسها من قبل العملاء.وقد أعلنت إحدى شركات بيع الأزياء بالتجزئة أنها ستقوم بالعزل للملابس لمدة 72 ساعة.

وقالت شركة أخرى لبيع الكتب أنها ستضع الكتب في الحجر الصحي الوقائي لمدة 72 ساعة بعد أن يتم التعامل معها من قبل العملاء الذين لا يقومون بإجراء عملية شراء لاحقًا.

وقال كيفيل إن تركيب أسطح سبائك النحاس على نقاط اللمس، مثل عربات التسوق ومقابض الأبواب، يمكن أن يقلل أيضًا من معدلات الإصابة حيث اكتشف العلماء أن النحاس يقتل فيروس كورونا خلال 4 ساعات مقابل الحديد والبلاستيك الذى يعيش عليه الفيروس لـ 3 أيام.

وجد بحث سابق في البكتيريا والفيروسات، مثل الأنفلونزا والنوروفيروس وفيروس كورونا، أنه يمكنهم البقاء على الأسطح الصلبة لأيام ، ولكن من غير المعروف ما إذا كانوا لا يزالون على الأقمشة.

وأضاف كيفيل أنه إذا قام الناس بغسل أيديهم بشكل صحيح، فلا ينبغي أن يكون هناك خطر انتقال للفيروس على الأقمشة.

Annotation 2020-06-01 114320

فيروس كورونا على الملابس

عدوى كورونا على الملابس

انتقال كورونا

فيروس كورونا

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