من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

كتبت ـ فاطمة خليل

كشفت عدد من الدراسات العلمية أن فيروس كورونا يمكن أن يبقى على الأسطح الصلبة مثل المكتب لمدة يومين إلى ثلاثة أيام، كما يبقى معلقاً فى الهواء لمدة تصل لـ 3 ساعات، ولكن ما المدة التى يمكن أن يعيشها الفيروس على سطح جسمك، سواء جلدك أو شعرك أو حذائك أو ملابسك، هذا ما نتعرف عليه من خلال هذا الفيديو، وفقاً للمعلومات الواردة فى موقعى جريدة الهافنتون بوست وHealth .

فيروس كورونا كائن دقيق لا يتجاوز عمره بضعة أشهر

يعيش على الأسطح الصلبة من 2 ــــــ3 أيام ويبقى معلقاً فى الهواء لمدة تصل لـ 3 ساعات



فما مدة بقاء فيروس كورونا على الجلد والملابس والأحذية؟

بالنسبة للجلد

الوقت غير معروف بالضبط، ولكن يرى العلماء أنها تظل مدة طويلة بما يكفى للانتشار من شخص لآخر.



وماذا بشأن بقاء فيروس كورونا على أظافرك؟

ينصح الخبراء بعدم استخدام الأظافر الصناعية، مثل الأكريليك والجيل .

وضرورة تنظيف تحت الأظافر حتى لا يختبئ فيها الفيروس.



هل يمكن أن يعيش فيروس كورونا على الشعر؟

الشعر من الأسطح التى قد لا تلمسها كثيراً، ولم يحدد العلماء بعد مدة بقاء فيروس كورونا على شعرك ولكنها مدة طويلة تكفى لانتقاله.

ويظل غسل اليدين هو أفضل طرق الوقاية والحماية



هل يمكن انتقاله من خلال الملابس؟

الملابس أيضاً قد يعيش عليها فيروس كورونا لمدة تتراوح من ساعات إلى أيام.

يعتمد الأمر على الظروف البيئية، حيث تؤثر درجة الحرارة والرطوبة على نمو الفيروس.



وهل هناك أنواع معينة من الأقمشة أكثر عرضة للفيروس؟ مدة بقاء الفيروس تعتمد على النسيج، فمادة البوليستر قد تحتفظ بالجراثيم لفترة أطول من الأقمشة القطنية



وما هى مدة بقاء فيروس كورونا على الأحذية؟

لمدة 5 أيام أو أكثر، بناءً على الدراسات، لذا يجب تركها على باب المنزل.