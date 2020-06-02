عاطل يشعل النار فى منزله جيرانه لإجبارهم على التنازل عن محضر ضده بطنطا

الغربية – مصطفى عادل

أقدم عاطل مقيم بمنطقة أبو جماله ثان طنطا بمحافظة الغربية، على إشعال النيران في منزل جيرانه انتقاما منهم لإجبارهم على التنازل عن محضر تم تحريره ضده، والتهمت النيران محتويات الشقة، وتم إخماد الحريق وضبط المتهم.

تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد أسامة أبو فرد مأمور قسم ثان طنطا، بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق داخل شقة بمنطقة أبو جماله، انتقلت سيارة مطافي لمكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق، واتهم أصحاب الشقة عاطل بإشعال النيران بها لإجبارهم على التنازل عن محضر محرر ضده ، وتمكن الرائد محمود عبدالجواد رئيس مباحث ثان طنطا من ضبط المتهم وعرضه على النيابة العامة في المحضر رقم 12660جنح قسم ثان طنطا.

من ناحية أخرى أنقذت العناية الإلهية 3 أشخاص من أسرة واحدة من الموت بعد أن سقط بهم أسانيسر من الطابق السادس ببرج سكنى بمنطقة المشحمة أول المحلة، وأسفر الحادث عن إصابة سيدة مسنة وابنتها بكسور، وانتقلت الحماية المدنية وقوة من قسم أول المحلة وسيارة إسعاف ومسئولو حى أول المحلة لمكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم أول المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة بسقوط أسانيسر برج سكنى بشارع أبو هرجة بمنطقة المشحمة، وانتقل لمكان الحادث مأمور القسم والحماية المدنية وسيارتا إسعاف وتبين سقوط أسانسير يستقله سيدة مسنة وابنيها من الطابق السادس، ونتج عن ذلك إصابة الأم وابنتها بكسور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.