ضبط 99 شيكارة دقيق بلدى قبل بيعهم فى السوق السوداء بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

شنت مديرية التموين بسوهاج برئاسة محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالاشتراك مع إداراه تموين البلينا ومباحث التموين حملة تموينية على مدينة البلينا وتم ضبط 99 شيكارة دقيق بلدي بمخزن بناحية أولاد عليو قبل بيعهم فى السوق لسوداء وتم تحرير محضر جنح أمن دولة يحمل رقم 956 وتمت إحالة المتهم للنيابة المختصة.

وفى وقت سابق تمكنت مباحث التموين بسوهاج من شن حملة تموينية وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 53 قضية تموينية من بينها ضبط سيارة قيادة " أحمد م أ م " 32 سنة سائق ، و " صابر ف م ق" 45 سنة ، مورد أقماح ، ويقيمان دائرة مركز طهطا ، محملة بكميات من الأقماح غير صالحة للاستهلاك الآدمى " سوس " بقصد الغش والتدليس قبل توريدها لصوامع تخزين الأقماح ، وتم التحفظ على " 32 " طن و " 300 " كجم أقماح.

كما تم ضبط 9 " قضايا إنتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن و" 7 " قضايا عدم نظافة أوانى العجين بالمخبز و" 8 " قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية و"5" قضايا عدم انتظام سجل 21 بترول بالمحطة و" 11 " قضية عدم الإعلان عن الأسعار و" 6 " قضايا عدم حمل شهادة صحية وجارى الاستمرار فى القيام بحملات مماثله.



