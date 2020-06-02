اليوم السابع
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ضبط 250 شخصا لخرقهم قرار حظر التجوال بمحافظة الشرقية لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:21 م
ضبط 250 شخصا لخرقهم قرار حظر التجوال بمحافظة الشرقية لمواجهة كورونا الشرقية أثناء الحظر
الشرقية -فتحية الديب

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أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، اليوم، أنه تم القبض على 250 شخصا، أمس، لقيامهم بإختراق قرار حظر التجوال الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء، وتم إتخاذ الإجراءت القانونية معهم بعرضهم على النيابة العامة، وسوف يتم إخلاء سبيلهم عقب قرار النيابة.

يذكر أن الأجهزة بمديرية أمن الشرقية، قد أقلت القبض علي 30 شخصا من المتهمين في واقعة حرق منزل ملك أسرة المتهم  بقتل شاب من عائلة " ع" بقرية تليجة مركز كفر صقر، وذلك بتهمة الحريق والبلطجة،بداية الواقعة يوم الأربعاء، عندما تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب مشاجرة، بين عائلتى "م" وال ع" بسبب خلافات الجيرة  وأسفرت عن إصابة " صالح م ح" 31 سنة من أبناء عائلة " ال ع" متأثرا بإصابته بالرأس وتوفى متأثرا بإصابته بعد نقله للمستشفي العام،وتوجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، برئاسة اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، والعميد عمرو رءوف، مدير المباحث، والأمن العام، والأمن المركزي.

وتبين من التحقيقات، فور علم أبناء عائلة" ال ع" بوفاة ابنهم توجه عدد من أبناء عائلتهم  إلى منزل العائلة الثانية وأشعلوا النيران فى منزلين وحظيرة مواشي، وتوجهت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على النيران التى نشبت بمنزل المتهمين، وتمكنت الأجهزة الأمنية السيطرة على الأوضاع بالقرية وتم ضبط المتهم فى واقعة القتل، وجارى ضبط متهم آخر مشترك معه، وتم البقاء على قوات أمنية بالقرية لحين تهدئة الأوضاع.

وقررت نيابة كفر صقر العامة بالشرقية، بمعرفة أحمد شكري، وكيل النائب العام، وبإشراف المستشار أحمد خفاجي المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، بحبس المتهم المضبوطة في واقعة القتل و ضبط وإحضار 3 أشخاص في الواقعة، وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في الجريمة.


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امن الشرقية

مديرية امن الشرقية

خرق حظر التجوال

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