ضبط نص طن سلع غذائية مجهولة المصدر خلال حملة مكبرة بشبين القناطر

القليوبية ـ إبراهيم سالم

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة شبين القناطر بقيادة غريب أحمد على رئيس المدينة، حملة مكبرة لضبط الأسعار ومنع التلاعب، وبإشراف المهندس علاء حسني نائب رئيس المركز والمدينة ورئيس لجنة ضبط الأسعار بالمركز والمدينة، بالتنسيق مع التموين، ومدير متابعة المجلس والدكتور مصطفى عليوه من الطب البيطري، وذلك بناء علي تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضح رئيس مدينة شبين القناطر، أن الحملة استهدفت المرور علي كافة الأنشطة ومتابعة إجراءات الأسعار والتهرب وضبط المخالفين، وأسفرت الحملة عن ضبط ما يقرب من 359 كيلو من الأغذية مجهولة المصدر، متمثلة في 72 كرتونة من محلول سكري مجهول المصدر بكل كرتونة 40 كيسا بما يعادل 2880 كيسا، وكذا 19كرتونة من صلصة مجهولة المصدر زنة العبوة الواحدة 300 جرام، و32 كيلو من شنط بلاستيك سمراء اللون من البولي اثيلين الممنوع تداولها.

وتابع، أنه تم تحرير محضر بالوقائع لعرضها علي النيابة العامة واستمرارا لتلك الجهود تم المرور علي بعض الأنشطة الأخري وتبين قيام بعض محلات السلع التمونية عدم العرض عن الأسعار، وكذا مخازن السلع الغذائية غير المرخصة، وتم سحب عينات عشوائية للتأكد من صلاحية بعض المنتجات، وأيضا تم ضبط محلات جزارة قامت بالذبح بطريق غير شرعي وخارج المجازر، وفي هذا الإطار تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.



حملة التموين بشبين القناطر



خلال الحملة على المحال



ضبط أغذية فاسدة