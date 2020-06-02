اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط نص طن سلع غذائية مجهولة المصدر خلال حملة مكبرة بشبين القناطر

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:24 م
ضبط نص طن سلع غذائية مجهولة المصدر خلال حملة مكبرة بشبين القناطر حملة مكبرة بشبين القناطر
القليوبية ـ إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة شبين القناطر بقيادة غريب أحمد على رئيس المدينة، حملة مكبرة لضبط الأسعار ومنع التلاعب، وبإشراف المهندس علاء حسني نائب رئيس المركز والمدينة ورئيس لجنة ضبط الأسعار بالمركز والمدينة، بالتنسيق مع التموين، ومدير متابعة المجلس والدكتور مصطفى عليوه من الطب البيطري، وذلك بناء علي تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأوضح رئيس مدينة شبين القناطر، أن الحملة استهدفت المرور علي كافة الأنشطة ومتابعة إجراءات الأسعار والتهرب وضبط المخالفين، وأسفرت الحملة عن ضبط ما يقرب من 359 كيلو من الأغذية مجهولة المصدر، متمثلة في 72 كرتونة من محلول سكري مجهول المصدر بكل كرتونة 40 كيسا بما يعادل 2880 كيسا، وكذا 19كرتونة من صلصة مجهولة المصدر زنة العبوة الواحدة 300 جرام، و32 كيلو من شنط بلاستيك سمراء اللون من البولي اثيلين الممنوع تداولها.

 وتابع، أنه تم تحرير محضر بالوقائع لعرضها علي النيابة العامة واستمرارا لتلك الجهود تم المرور علي بعض الأنشطة الأخري وتبين قيام بعض محلات السلع التمونية عدم العرض عن الأسعار، وكذا مخازن السلع الغذائية غير المرخصة، وتم سحب عينات عشوائية للتأكد من صلاحية بعض المنتجات، وأيضا تم ضبط محلات جزارة قامت بالذبح بطريق غير شرعي وخارج المجازر، وفي هذا الإطار تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

حملة التموين بشبين القناطر
حملة التموين بشبين القناطر

 

خلال الحملة على المحال
خلال الحملة على المحال

 

ضبط أغذية فاسدة
ضبط أغذية فاسدة

 

متابعة محال الجزارة
متابعة محال الجزارة

 


اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظ القليوبية

حملة مكبرة

شبين القناطر

اطعمة فاسدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القليوبية تشكل لجان للمرور على مستشفيات استقبال حالات الاشتباه في كورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:54 م

قطع المياه غدا عن شبين القناطر لمدة 9 ساعات لتركيب طلمبات بمحطة المياه المرشحة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:23 م

تموين القليوبية: توريد 171247 طن قمح لصوامع المحافظة حتى اليوم

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:31 م

قطع المياه عن مدينة قها لأعمال الصيانة 3 ساعات اليوم

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:28 م

7 محافظات تخصص أرقام ساخنة للإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:04 ص

محافظ القليوبية يتفقد بدء انشاء كوبرى مشاة كفر شبين بتكلفة 5 مليون جنيه

الإثنين، 01 يونيو 2020 04:55 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة