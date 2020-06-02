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ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:29 ص
ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك جانب من واقعة الاعتداء
كتب بهجت أبو ضيف

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تمكن ضباط الإدارة العامة المباحث الجيزة، من القبض على شابين، لاتهامهما بالاعتداء على شاب يعاني من تأخر ذهني، بصفعه على وجهه عدة مرات، وتصويره أثناء الاعتداء عليه، والاستهزاء به، ونشر الفيديو على موقع التيك توك.

المتهمين لحظة الاعتداء على الشاب
المتهمين لحظة الاعتداء على الشاب

 

ونجح رجال المباحث في كشف هوية المتهمين، بعد انتشار مقطع الفيديو، وتم ضبطهما، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

لقطات من فيديو الاعتداء على الشاب
لقطات من فيديو الاعتداء على الشاب

 

رصدت مديرية أمن الجيزة، انتشار مقطع فيديو على موقع التيك توك، لشخصين يعتديان على آخر، بالضرب صفعا على وجهه، بدافع الاستهزاء به، ونشر مقطع الفيديو عبر موقع التيك توك.

الاعتداء على شاب متأخر ذهنيا
الاعتداء على شاب متأخر ذهنيا

 

وبإخطار اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، كلف رجال المباحث بسرعة ضبط المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما. كشفت تحريات الرائد هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، هوية الشابين المتهمين، وتمكن من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فتم إخطار النيابة للتحقيق.

جانب من اعتداء المتهمين على الشاب
جانب من اعتداء المتهمين على الشاب

من ناحية أخرى، أمر المستشار حماده الصاوي النائب العام، بحبس متهمَيْن أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بعرضهما ونشرهما وإذاعتهما عن طريق الشبكة المعلوماتية وبإحدى وسائل تقنية المعلومات مقطعاً مصوراً من شأنه الإساءة لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة والتعريض به باستخدام كلب فى الاعتداء عليه.

كما ورد إلى النيابة العامة تقرير من وحدة حماية الطفل - بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب – والذي أفاد بأن ما تعرض إليه الطفل المجني عليه هو تنمر على حالته مما عرضه للرهبة والإساءة النفسية، وطالبت الوحدة بإيداعه إحدى دور الرعاية الخاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لإهمال أسرته في رعايته، وعليه قررت النيابة العامة إيداع الطفل المجني عليه بإحدى دور رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان بيان النائب العام أكد أن اعتدائهما بذلك على أحد المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهما خصوصيته، وإحداثهما بهذا العمل تمييز بين الأفراد وضد طائفة من طوائف الناس ترتب عليه تكدير للسلم العام، وتحريشهما كلباً واثباً على المجنى عليه لم يرُدَّاه عنه وكان الكلب فى حفظهما.  


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