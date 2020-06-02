صور.. مياه الأقصر تعلن توفير ممرين للتعقيم على بوابة الدخول لمنع العدوى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، أنه تابع اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة الشركة بالأقصر، نظام التعقيم أثناء الدخول للشركة، حيث تم وضع ممرين للتعقيم على بوابة الدخول وذلك حفاظا على سلامة وصحة المواطنين والعاملين ومنعا لإنتقال العدوى.

وأضافت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أن تلك الممرات المخصصة للتعقيم، هى من ضمن الإجراءات الإحترازية التى إتخذتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر لمواجهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر بقيادة اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة الشركة، أنه لضمان سرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها من خلال إدارات الخط الساخن 125 والطوارئ والصيانة والشبكات، تم البدء فى أعمال توزيع 40 تروسيكل للشبكات والطوارئ والصيانة لخدمة المواطنين على مدار الساعة، حيث أجرت إدارة الحملة الميكانيكية بمتابعة مهندس باروكى حامد مدير عام الإدارة، أعمال تسليم الإدارات التابعة للشركة عدد من التروسيكلات للعمل بإدارات الشبكات والصيانة والطوارئ، ولتوفير وسيلة نقل سريعة وسهلة الدخول للحارات والأماكن الضيقة والمزدحمة للعمل على سرعة حل شكاوى المواطنين والأعطال الطارئة.

كما واصلت شركة مياه الأقصر بقيادة الواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس إدارة الشركة، حملات التوعية وتعليق بوسترات الإرشادات للموظفين والمواطنين للتوعية الصحية لمكافحة فيروس كورونا "كوفيد 19"، وذلك ضمن توجيهاته رئاسة مجلس الوزراء، بضرورة إطلاق حملات توعية بجانب التعقيم والتطهير والمكافحة حول الجمهورية، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، وإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتأكيد على النظافة العامة، وتنفيذ حملات تطهير وتعقيم المنشآت الحكومية والخدمية وأماكن التجمعات بمدينة الأقصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



توفير ممرين للتعقيم على بوابة الدخول لمنع العدوى بشركة مياه الأقصر