صور.. المنوفية تطلق مبادرة بالتعاون مع تجار الجملة لتوزيع وجبات على أسر العزل المنزلى

المنوفية - محمود شاكر

أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، مبادرة بالتعاون مع تجار الجملة وعدد من المطاعم والمخابز وبالتنسيق مع مديريات التموين والصحة ، لتوزيع وجبات وخضروات وفواكهه طازجة ومواد غذائية على أسر العزل المنزلى .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، بمتابعة أسر العزل المنزلى بنطاق المحافظة بصفة دورية للوقوف على مدى صحتهم وتلبية احتياجاتهم .

أفاد محمد هنداوى رئيس مركز ومدينة بركة السبع ، بأنه تم التوزيع بالامس على قرى " شنتنا الحجر وام صالح وطنبشا والدبايبة وعزبه راتب " مشيرا إلى استمرار المبادرة لدعم تلك الأسر ، وتم التنسيق على الاستمرار فى التوزيع أسبوعيا لتغطية أكبر عدد من الأسر المتضررة بنطاق المركز والمدينة .

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية ، أن المبادرة تأتى لمساندة الأسر المتضررة من تداعيات فيروس كورونا ، مشيرا إلى أن الدولة تسعى جاهدة فى توفير كافة أوجه الدعم للمتضررين من الإجراءات المتخذة لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد .

وفى نفس السياق أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، على إستمرار العمل بالخطة الإستثنائية لغسيل شبكات المياة بمختلف نطاق المحافظة فى ظل الظروف الراهنة لتداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد خلال شهر يونيو الجارى . يأتى هذا فى إطار تخفيف تداعيات فيروس كورونا على المواطنين ولضمان توافر المياه لإستخدامها فى أعمال التطهير والتعقيم .

حيث أوضح رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية تم تقليل فترة غسيل الشبكات والخزانات بحيث تبدأ من الساعه الثامنة والنصف صباحاً وحتى الثانية عشرة والنصف ظهرا بدلا من الرابعه والنصف مساءً، مؤكداً بأنه يتم التنسيق الكامل بين فروع شركة مياة الشرب كل فى نطاقه ورؤساء الوحدات المحلية والتأكيد بالإلتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقرره لأعمال الغسيل والتطهير وكذا التعامل الفورى مع أية طوارىء حفاظا على صحة المواطنين .

هذا وتهيب شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالسادة المواطنين ضرورة تدبير إحتياجاتهم من المياه وعدم إستخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكه ، كما تنوه عن أنه فى حالة ظهور أى رواسب عالقة بالمياة أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يتم تشغيل المياة بعض الوقت للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل .

كما تعلن الشركه أنه فى حالة أى شكوى من جودة المياة يمكن الإتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو على الواتس اب على رقم 01220906668 .



توزيع الوجبات على أسر العزل المنزلى ببركه السبع



توزيع الوجبات على أسر العزل المنزلى ببركه السبع



توزيع الوجبات على أسر العزل المنزلى ببركه السبع



توزيع الوجبات على أسر العزل المنزلى ببركه السبع



توزيع الوجبات على أسر العزل المنزلى ببركه السبع



توزيع الوجبات على أسر العزل المنزلى ببركه السبع



توزيع الوجبات على أسر العزل المنزلى ببركه السبع



توزيع الوجبات على أسر العزل المنزلى ببركه السبع



توزيع الوجبات على أسر العزل المنزلى ببركه السبع