اليوم السابع
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صناعة الدواء: لم نرصد أى نقص فى الأدوية وجميعها متوفر للمرضى

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:54 ص
صناعة الدواء: لم نرصد أى نقص فى الأدوية وجميعها متوفر للمرضى ادوية - ارشيفيه
كتبت سماح لبيب

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قال الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إنه حتى الآن لم نرصد أى نقص فى الأدوية وجميعها متوفر للمرضى، ولكن النقص جاء فى الأنواع التى تداول الاسم التجارى لها على مواقع التواصل الاجتماعى، موضحا أن هناك تداول لأدوية تعالج فيروس الكورونا على السوشيال ميديا ويؤدى إلى تكالب الشراء عليها من المواطنين وهذه الأنواع هى التى تتعرض للنقص بسبب الدعاوى المستمرة لهذة الأنواع فى معالجتها الفيروس.
 
وشدد رستم فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، على ضرورة اتباع الأنظمة الصحية الخاصة بوزارة الصحة ومنع التكالب على أدوية يتم نشرها على المواقع بدون استشارة طبية، موضحا أن جميع الأدوية متوفرة ولا يوجد نقص إلا فى هذة النوعية التى يتم الإعلان عنها بين المواطنينن. 
 
وأشار نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إلى أن تأجيل قرار تسعير الكمامات والمستلزمات الطبية من الحكومة قرار صائب، حيث أن تكاليف الانتاج أعلى من أسعار البيع التى تم وضعها من الحكومة، ولابد من منح الفرصة للصناعة المصرية انتاج أكبر الكميات المتاحة لسد احتياجات المواطنين بعد توفير المواد الخام اللازمة لانتاج الكمامات من الخارج. 
 
وكان الدكتور أسامة رستم أدلى بتصريح لـ"اليوم السابع"، أن السوق المحلى يحتاج يوميا بحد أدنى من 4 إلى 5 ملايين كمامة لسد احتياجات الطلب عليها من المواطنين، خاصة بعد تطبيق عقوبات على الأشخاص التى لم ترتدى الكمامة اعتبارا من الأسبوع الجارى، وأن بدء تصنيع الكمامة القماش سيساهم فى توفير المعروض وانخفاض أسعار الكمامات. 
 
وأضاف رستم أن شراء الكمامة القماش لابد أن يكون من المصانع التى أعلنت عنها وزارة الصناعة والتى وضعت لها مواصفات قياسية معتمدة للتصنيع ولا يمكن شراء أى كمامة قماش مصنوعة بمواصفات أخرى غير معتمدة خلال الفترة الحالية، موضحا أن بداية التصنيع للكمامات القماش ستدعم من المعروض فى السوق المحلى اعتبارا من الأسبوع المقبل وبأسعار مناسبة. 

اخبار الاقتصا

كورونا

غرفة الدواء

الكمامات

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