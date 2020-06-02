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شعبة الثروة الداجنة: انخفاض أسعار الدواجن لـ 24 جنيها من المزرعة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:52 ص
شعبة الثروة الداجنة: انخفاض أسعار الدواجن لـ 24 جنيها من المزرعة الدواجن
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 2-6-2020 ، انخفاضا حسب الأسعار المعلنة من شعبة الثروة الداجنة، حيث سجل سعر الكيلو24 جنيها من المزرعة مقابل 26 جنيها لأسعار أمس، وذلك بعد أن شهدت الأسعار انخفاض عقب اجازة عيد الفطر المبارك. 
وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الدواجن من المزرعة  24 جنيها للكيلو مقابل 26 جنيها لأسعار أمس، فى حين تباع فى محلات التجزئة بأسعار تتراوح بين 29-30جنيها للكيلو حسب المنطقة. 
 
وأضاف السيد لـ"ليوم السابع" أن سعر الدواجن البلدى  من المزرعة32جنيها وتباع فى محلات التجزئة بين 35-36جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت بين9-11 جنيها، سعر كرتونة البيض تيبدأ من 25 جنيها من المزرعة وتباع للمستهلك 30-32 جنيها.
 
والجدير بالذكر أن  شعبةالثروة الدواجن بالغرفة التجارية، أكدت على ارتفاع إنتاج مصر من الدواجن إلى مليار فرخة سنويا، لافتا إلى أن هذا الإنتاج عبارة عن تربية منتظمة فى المزارع مع تربية ريفية فى البيوت "فراخ التسمين البيضاء".
 
وأوضحت، أن نسبة الإنتاج الريفى تتراوح ما بين 25 إلى 30% من إجمالى الإنتاج، مشيرا إلى أن التربية المنتظمة فى المزارع قد تواجه بعض العقبات سواء مشكلات الأمراض أو الطقس مما قد يؤثر عليها من حين إلى آخر، وأن هناك 125 مليون فرخة سنويا إنتاج بلدى، تضاف إلى إجمالى الإنتاج السابق "المليار فرخة"، إضافة إلى ارتفاع انتاج مصر من البيض ليصل الى 13 مليار بيضة سنويا بواقع 130 بيضة للفرد سنويا، وأن مصر يمكن ان تصدر نصف مليون طن دواجن مذبوحة خلال العام المقبل . 
 

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