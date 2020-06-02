اليوم السابع
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شركة نقل الكهرباء تعلن منع دخول أى شخص بدون كمامة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:26 م
شركة نقل الكهرباء تعلن منع دخول أى شخص بدون كمامة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه فى ظل الظروف التي تمر بها البلاد وحفاظاً على سلامة العاملين وتنفيذاً للتعليمات الاحترازية لمنع إصابة العاملين بفيروس الكرونا (Covid - 19) يمنع منعاً باتاً دخول أى فرد من البوابة الرئيسية أو البوابات الفرعية الخاصة بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لا يرتدى الكمامة الواقية.
 
وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أنه بدأ من غدا الأحد لن يسمح بدخول أى شخص لديوان عام مبنى الوزارة سواء من القيادات أو العاملين أو المواطنين بدون كمامة و المرور من ممرات التعقيم الموجدة على مداخل الوزارة.
 
وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أنه يمر من ممرات التعقيم عند دخوله و خروجه من الوزارة قائلاً "حتى إذا خرجت بعد مرورى من ممرات التعقيم لبضع دقائق أعاود المرور منها مرة أخرى عند دخولى للوزارة" ، لافتاً إلى أنه يحرص على مباشرة عمله من ديوان عام الوزارة حتى يوم السبت مرتدى الكمامة والقفزات واتخاذ الإجراءات الوائية كاملة ليتمكن من مباشرة عمله.
 
وتابع شاكر، أن التزام العاملين بقطاع الكهرباء من محصلين و كشافين و فرق الصيانة بالورديات فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد ليس بجديد على العاملين بقطاع الكهرباء بالكامل ، لافتاً إلى أن العاملين بقطاع الكهرباء لديهم وعى كامل بأهمية ما يقومون به من عمل لضمان استقرار توصيل التيار الكهربائى لجميع المرافق العامة و المواطنين ، لافتاً إلى أن قطاع الكهرباء يعد من القطاعات القليلة التى لم تتعرض لإضراب عن العمل أو اعتصامات فى الظروف التى كانت تمر بها مصر منذ ثورة 25 يناير وكانوا العاملين بالقطاع يمارسون عملهم بانتظام لإدراكهم بأن توصيل التيار للمواطن أمن قومى.
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

كورونا

شركات توزيع الكهرباء

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