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شاهد.. لقطة طريفة لوزيرة الدولة الإماراتية أثناء إلقاء كلمتها أمام مؤتمر المانحين لليمن

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 07:05 م
شاهد.. لقطة طريفة لوزيرة الدولة الإماراتية أثناء إلقاء كلمتها أمام مؤتمر المانحين لليمن ريم الهاشمى وزيرة الدولة الإماراتية
إيمان حنا

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فى لقطة طريفة لوزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمى أثناء إلقاء كلمتها "عن بُعد" أمام مؤتمر المانحين لليمن، قاطعها طفل من عائلتها وابتسم المشاركون لطرافة اللقطة ومن بينهم مارك لوكوك مساعد الأمين العام للشئون الإنسانية. وفق ما نشر الحساب الرسمى لقناة العربية على "تويتر" .

 

      وهدف المؤتمر إلى جمع تبرعات تصل إلى مليارى دولار، ورفع الوعي بالوضع الإنساني في اليمن والدعوة لمساهمة المجتمع الدولي لتلبية خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام الحالى، ودعم الاحتياجات الإنسانية الملحة هناك.

شارك  في المؤتمر ما يزيد على 126 جهة منها 66 دولة و15 منظمة أممية و3 منظمات حكومية دولية وأكثر من 39 منظمة غير حكومية، بالإضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وترأس وفد المملكة في المؤتمر الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ويضم المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، ووكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، و مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، و مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن على البيز.

 


اليمن

مؤتمر المانحين

ريم الهاشمى

دعم اليمن

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