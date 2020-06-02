س وج.. ما هو تصلب الشرايين وعلامات الإصابة به

كتبت فاطمة خليل

تصلب الشرايين من الأمراض الشائعة التي تحدث عندما تصبح الشرايين ضيقة بسبب تراكم اللويحات حول جدار الشريان تتكون اللويحة التي تسبب تصلب الشرايين من الكوليسترول والكالسيوم والدهون والمواد الأخرى، ويمكن أن تصبح أكثر صعوبة بمرور الوقت، وهو ما يؤدي بعد ذلك لحدوث مضاعفات خطيرة مثل: النوبة القلبية أو السكتة الدماغية، وفقاً لموقع " medicalnewstoday".

س: ما هو تصلب الشرايين؟



تصلب الشرايين هو تضيق الشرايين بسبب تراكم اللويحات على جدران الشرايين.

تنقل الشرايين الدم من القلب إلى باقي الجسم، تشكل طبقة رقيقة من الخلايا بطانة تحافظ على نعومة وتسمح بتدفق الدم بسهولة.

يحدث تصلب الشرايين عندما يتلف البطانة بسبب عوامل مثل التدخين أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع مستويات الجلوكوز والدهون والكوليسترول في الدم.

يسمح هذا الضرر لمجموعة من المواد، المعروفة باسم البلاك، بالتراكم في جدار الشريان، وتشمل هذه المواد الدهون والكوليسترول، بمرور الوقت، يمكن أن تتراكم اللويحات وتصبح صلبة.

إذا استمرت اللويحات في التجمع، يمكن أن تسد الشريان وتعطل تدفق الدم حول الجسم.

في بعض الأحيان، تنفتح قطع اللويحات إذا حدث ذلك، تتجمع جزيئات خلايا الدم، المعروفة باسم الصفائح الدموية، في المنطقة المصابة هذه يمكن أن تلتصق ببعضها البعض ، لتشكيل جلطات الدم.

يمكن للجلطة أن تسد الشريان، مما يؤدي إلى مضاعفات تهدد الحياة ، مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

يمكن أن يؤثر تصلب الشرايين على أي شريان، ولكنه يحدث بشكل رئيسي في الشرايين ذات الضغط العالي الأكبر.

س: ما أعراض تصلب الشرايين؟



يصيب تصلب الشرايين عادةً كبار السن، ولكن يمكن أن يبدأ في التطور خلال فترة المراهقة.

داخل الشريان، ستظهر خطوط خلايا الدم البيضاء على جدار الشريان في كثير من الأحيان، لا توجد أعراض حتى تمزق القليل من اللويحات، أو يصبح تدفق الدم مقيدًا قد يستغرق هذا سنوات عديدة لتحدث.

تعتمد أعراض تصلب الشرايين على الشرايين المصابة.

اعراض تصلب الشرايين السباتية



توفر الشرايين السباتية الدم للدماغ، يمكن أن يؤدي منع إمداد الدم إلى سكتة دماغية.

يمكن أن تظهر أعراض السكتة الدماغية فجأة وتشمل:

-ضعف

-صعوبة في التنفس

-صداع الرأس

-خدر في الوجه

-شلل

إذا كان لدى الشخص علامات السكتة الدماغية، فإنه يحتاج إلى عناية طبية فورية.

اعراض تصلب الشرايين التاجية



توفر الشرايين التاجية الدم للقلب عندما يسقط تدفق الدم إلى القلب ، يمكن أن يسبب الذبحة الصدرية والنوبة القلبية قد يواجه الشخص:

-ألم صدر

-التقيؤ

-القلق الشديد

- السعال

-الإغماء

اعراض تصلب الشرايين الكلوية



توفر الشرايين الكلوية الدم للكلى. إذا أصبح تدفق الدم محدودًا، فقد يتطور مرض الكلى المزمن.

قد يعاني الشخص المصاب بانسداد الشريان الكلوي بشكل كبير بما يكفي للتسبب في أمراض الكلى المزمنة:

-فقدان الشهية

-تورم اليدين والقدمين

-صعوبة في التركيز

تصلب الشرايين الطرفية



تزود هذه الشرايين الدم إلى الذراعين والساقين والحوض.

إذا لم يتمكن الدم من الدوران بشكل فعال، فقد يعاني الشخص من خدر وألم في أطرافه.

في الحالات الشديدة ، يمكن أن يحدث موت الأنسجة والغرغرينا.

كما يزيد مرض الشريان المحيطي من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أو النوبة القلبية.