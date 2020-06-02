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عبر "الفيديو كنفرانس"..

سامح شكرى يُشارك باجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطينى.. صور

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 05:54 م
سامح شكرى يُشارك باجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطينى.. صور وزير الخارجية سامح شكرى خلال مشاركته فى الاجتماعمص
كتب: أحمد جمعة

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شارك وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، في اجتماع لجنة الاتصال المعنية بتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني (AHLC)، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

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وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مُداخلة الوزير شكري بالاجتماع تضمَّنت الإشارة إلى أهمية تحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، عبر دعم كافة المساعي الرامية إلى إعادة إحياء عملية السلام، والتحذير من أي إجراءات أحادية تقوض فرص التوصل للتسوية السلمية المنشودة في إطار حل الدولتين بما فيها أي خطوة لضم أراض في الضفة الغربية، فضلاً عن التشديد على ضرورة الحفاظ على استقرار السلطة الوطنية الفلسطينية ودعم وضعها المالي في مواجهة التحديات الراهنة؛ لاسيما في التعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس "كورونا" المُستجد.

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واختتم المتحدث باسم الخارجية بالإشارة إلى تأكيد الوزير شكري خلال الاجتماع على التزام مصر بدعم عمل لجنة تنسيق المساعدات الدولية إلى الشعب الفلسطيني منذ إنشائها، وذلك في سبيل تخفيف آثار الظروف الاقتصادية الصعبة داخل الأراضي الفلسطينية، مُستعرضاً الجهود المصرية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وكذا مُساندة الدور الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في هذا الصدد.


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