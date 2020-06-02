كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها، أن زلزال خفيف يضرب محافظة هرمزكان جنوب إيران.

وفى وقت سابق قال نائب في البرلمان الإيراني إن 230 شخصاً قُتلوا في الاحتجاجات التي شهدتها مناطق في إيران خلال شهر نوفمبر الماضي 2019.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن النائب في البرلمان الإيراني "مجتبى ذو النوري"، حسبما أوردت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية ، اليوم ، قوله "إن الأحداث شهدت مقتل 230".

وأضاف ذو النوري أن حوالي 25% من القتلى كانوا من المارة غير المشتركين في الاحتجاجات ، وإن 20% كانوا من قوات الأمن الإيرانية.

وكانت إيران قد شهدت في نوفمبر الماضي احتجاجاتٍ مناهضة للحكومة تُعد الأوسع منذ عام 1979، قطعت خلالها الحكومة الإيرانية وسائل الإنترنت.

ويشغل النائب مجتبى ذو النوري رئاسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة للبرلمان.