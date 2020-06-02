روسيا تخصص 4 ملايين دولار لمساعدة اليمن

أعلن سيرجي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو ستخصص في العام الجاري مساعدات إنسانية لليمن قيمتها 4 ملايين دولار، حسب سبوتنك.
وقال فيرشينين اليوم الثلاثاء: "منذ العام 2012، قدمت وزارة الطوارئ (الروسية) لليمن أكثر من 150 طنا من المساعدات الإنسانية. في الوقت نفسه، ندعم اليمن من خلال منظمة الأمم المتحدة، ولا سيما عبر برنامج الغذاء العالمي".
وأضاف: "خلال عامي 2018-2019، خصصنا 4 ملايين دولار لمساعدة هذا البلد عن طريق برنامج الغذاء العالمي. وسنخصص في 2020، 4 ملايين دولار أخرى".
روسيا تخصص 4 ملايين دولار لمساعدة اليمنالثلاثاء، 02 يونيو 2020 08:21 م
اليمن
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أعلن سيرجي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو ستخصص في العام الجاري مساعدات إنسانية لليمن قيمتها 4 ملايين دولار، حسب سبوتنك.
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