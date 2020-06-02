اليوم السابع
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روسيا تخصص 4 ملايين دولار لمساعدة اليمن

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 08:21 م
روسيا تخصص 4 ملايين دولار لمساعدة اليمن اليمن
كتب رامى محيى الدين

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أعلن سيرجي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو ستخصص في العام الجاري مساعدات إنسانية لليمن قيمتها 4 ملايين دولار، حسب سبوتنك.

وقال فيرشينين اليوم الثلاثاء: "منذ العام 2012، قدمت وزارة الطوارئ (الروسية) لليمن أكثر من 150 طنا من المساعدات الإنسانية​​​. في الوقت نفسه، ندعم اليمن من خلال منظمة الأمم المتحدة، ولا سيما عبر برنامج الغذاء العالمي".

وأضاف: "خلال عامي 2018-2019، خصصنا 4 ملايين دولار لمساعدة هذا البلد عن طريق برنامج الغذاء العالمي. وسنخصص في 2020، 4 ملايين دولار أخرى".


اليمن

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روسيا

الخارجية الروسية

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