رحلة استثنائية تقل 203 من العالقين بالسعودية تصل مطار القاهرة

كتب أحمد مصطفىً

وصلت مطار القاهرة الدولي ، اليوم الثلاثاء، رحلة طيران استثنائية على متنها حوالي 203 ‪ مصريا من العالقين بالسعودية منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد .

وقالت مصادر بمطار القاهرة ، بأن الرحلةرقم NP2232 وصلت المطار قادمة من العاصمة السعودية الرياض وعلي متنها حوالي 203 مصريا كانوا عالقين هناك وتم إنهاء إجراءات وصولهم بمبنى الركاب رقم 3 وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول ، وتم نقل جميع الركاب القادمين فور عودتهم إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام ، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .