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رادار المرور يضبط 920 سيارة تسير بسرعات جنونية بالطرق السريعة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:10 ص
رادار المرور يضبط 920 سيارة تسير بسرعات جنونية بالطرق السريعة رادار - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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شنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
 
 
وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 920 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و 140 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 33 دراجة نارية مخالفة، 26 مخالفة موقف عشوائى، 39 مخالفة شروط الترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
 
 
وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.
 
ونفذت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملات موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 
 

ادارة المرور

الطرق السريعة

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رادار المرور

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