اليوم السابع
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رئيس وزراء أستراليا يقبل دعوة لحضور قمة مجموعة السبع فى اتصال مع ترامب

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:03 ص
رئيس وزراء أستراليا يقبل دعوة لحضور قمة مجموعة السبع فى اتصال مع ترامب رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون
رويترز

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قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستقبل دعوة لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وقال ترامب الأسبوع الماضي إنه سيؤجل القمة، التي كان يأمل في عقدها الشهر المقبل، إلى سبتمبر أو ما بعد ذلك وسيوسع قائمة المدعوين لتشمل أستراليا وروسيا وكوريا الجنوبية والهند.

وقال المتحدث باسم موريسون في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني "رئيس الوزراء قال إن من دواعي سروره مرة أخرى أن يقبل الدعوة لحضور قمة السبع كما فعل العام الماضي عندما دعاه الرئيس (إيمانويل) ماكرون في فرنسا".

وكان موريسون من بين قلة من زعماء الذين قاموا بزيارة دولة لواشنطن أثناء فترة حكم ترامب وأعلن الزعيمان صراحة عن صداقتهما.

وتجنب موريسون، على النقيض من بعض الزعماء الأوروبيين، توجيه النقد لترامب علنا وتحالف مع الولايات المتحدة في موقفها المتشدد من الصين الشريك التجاري الرئيسي لأستراليا.

وتوترت العلاقات بين كانبيرا وبكين وسط اتهامات استراليا للصين بالتدخل في شؤون داخلية ووسط مخاوف بشأن ما تعتبره أستراليا تنامي النفوذ الصيني في منطقة المحيط الهادي.

ولا يواجه حضور استراليا قمة مجموعة السبع أي معارضة لكن جاستن ترودو رئيس وزراء كندا رفض اقتراح ترامب دعوة روسيا.

ومع ذلك تحدث ترامب مع بوتين أمس الاثنين وأبلغه باعتزامه عقد اجتماع موسع لمجموعة السبع في وقت لاحق هذا العام وفقا لما ذكره الكرملين أمس الاثنين.

 


استراليا

قمة مجموعة السبع

ترامب

الهند

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