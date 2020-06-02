رئيس مدينة سفاجا تتفقد إجراءات الصيانة الدورية بمحطة تحلية المياه.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

تفقدت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، محطة التحلية بالمدينة لمتابعة عملية الصيانة الدورية للمحطة، وأكدت أن عمليات الصيانة تتم بشكل دورى لكافة العنابر، لضمان صلاحية المياه التي يتم ضخها للوحدات السكنية بالمدينة حرصا على صحة المواطنين.

وأضافت رئيس المدينة، في بيان لها أن مياه هذه المحطة أقل ملوحة من مياه الآبار، وتعتبر من أنقى وأنظف المحطات إنتاجية للمياه على مستوى الجمهورية، مضيفة انه تم تغيير جميع الفلاتر في إطار خطة الصيانة الدورية لمحطة التحلية بمدينة سفاجا، وكذلك تغيير عدد 87 غشاء جديد خلال فترة إجازة عيد الفطر وذلك للحفاظ على جودة وكميه المياه المنتجة في المحطة، حيث يتم تحليلها أكثر من مرة، وأثبتت التحاليل سلامة المياه.

ومن جانبه أكد اللواء أكرم فارس ، مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسفاجا، انه تم تغيير جميع الفلاتر في إطار خطة الصيانة الدورية لمحطة التحلية بمدينة سفاجا، وذلك للحفاظ على جودة وكميه المياه المنتجة في المحطة، حيث يتم تحليلها أكثر من مرة، وأثبتت التحاليل سلامة المياه.

من جانب اخر كلفت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الثلاثاء، الإدارة الهندسية بإزالة التعديات والاشغالات بمنطقة مجلس المدينة جاء ذلك أثناء جولتها لرفع الإشغالات بشوارع المدينة.

وتفقدت رئيس مدينة سفاجا منطقة المجلس بجوار مسجد شباب سيدنا محمد وأمرت الإداره الهندسية لإزالة الاكشاك الموجودة والغير مستغلة والتى تعد مأوى للكلاب الضالة والتى تم ترخيصها منذ سنوات دون استغلال اصحابها لها ورفع جميع الاشغالات وفتح الشوارع المغلقة.

وكلفت "رئيس المدينة" قسم المحلات بفحص جميع رخص الاكشاك وإلغاء تراخيص الاكشاك الغير مستغلة والتنبيه على نظافة المنطقة المحيطة حولها أو متعديه على حرم الطريق العام والأرصفة.

وأضافت "المغربي" أنها لن تسمح مجددًا بوجود مخلفات بجانب أي كشك والتزام صاحب الترخيص بأعمال النظافة بمحيطه والحفاظ على الأرصفة والبلدورات مشيرةً الى انها ستتابع بالمرور الدوري على الأكشاك للنظر في مدى التزامها وإلغاء ترخيص غير الملتزم.



جانب من جولة رئيس مدينة سفاجا



جانب من جولة رئيس مدينة سفاجا