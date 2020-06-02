اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:04 ص
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رئيس محكمة شرق الإسكندرية: منع دخول أى شخص لا يتبع الإجراءات الوقائية

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:00 ص
رئيس محكمة شرق الإسكندرية: منع دخول أى شخص لا يتبع الإجراءات الوقائية محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قال المستشار محمد المشد رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، أنه تم وضع إجراءات وقائية واحترازية مشددة وهى قصر دخول المحكمة لكل من له صفة بعد تقديم ما يفيد ذلك ومنع دخول جميع المترددين والمتقاضين والمحامين والموظفين إلا بعد ارتداء الكمامة الواقية وطوال فترة التواجد بالمحكمة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم وضع علامات إرشادية الالتزام بالتباعد الاجتماعى المحدد لجميع سراى المحكمة كما يتم تحديد العدد المصرح به لدخول القاعات على ضوء مساحتها وأماكن جلوس محددة وفقا للعلامات الظاهرة داخل القاعة.

وشدد على تنظيم الجلسات داخل القاعة وفقا لتعليمات رؤساء الدوائر حفاظا على الصحة العامة بما يكفل منع الاختلاط والتزاحم، وتكليف الشركة المكلفة بأعمال النظافة داخل المحكمة بتطهير وتعقيم مقار المحكمة وقاعات الجلسات ودورات المياه والصالات وجميع المكاتب الإدارية بصفة دورية بواقع مرتين يوميا وتكليف حرص المحكمة والأمن الإدارى تنفيذ هذه التعليمات.

 


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