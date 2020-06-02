رئيس قطاع المياه الجوفية: المرور على المشروعات للتأكد من إجراءات مواجهة كورونا

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى والرى أنه يتم المرور على المشروعات التى ينفذها القطاع بصفة دورية للتاكد من تفعيل وتنفيذ توجيهات الدولة فى مكافحة انتشار فيروس كورونا، وأضاف "سركيس" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم استئناف العمل ببحيرة وادى سفاجا الصناعية بالبحر الأحمر والحاجز الترابى خلفها للحماية من أخطار السيول و التى تنفذها الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية تحت إشراف مهندسى ومهندسات قطاع المياه الجوفية بعد انتهاء اجازة عيد الفطر.



وأوضح أنه يجرى العمل بأرنكة الميول للحاجز تمهيدا للبدء فى تنفيذ اعمال المبانى بالدبش بالمونة ؛ كما يجرى إزالة الفواصل الترابية بالبحيرة، ضمن أعمال المرحلة الثانية للحماية من اخطار السيول بمحافظة البحر الأحمر .







وكان المهندس محمد السباعى المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والرى أكد أنه تم اليوم تطبيق الإجراءات التى حددتها الدولة فى جميع منشآت الوزارة سواء المركزية او فى المحافظات بمنع الدخول للعاملين أو الزائرين بدون استخدام كمامة واقية، وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا .



وكان الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، شدد على ضرورة التزام قيادات الوزارة والعاملين بتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.