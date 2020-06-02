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رئيس شركة المياه بسيناء يتفقد محطة التحلية بوسط سيناء

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:27 م
رئيس شركة المياه بسيناء يتفقد محطة التحلية بوسط سيناء جانب من الجولة
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بشمال وجنوب سيناء ، أنه في إطار الزيارة التى يجريها اللواء مهندس سعيد بده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمنطقة وسط سيناء قام اليوم بتفقد موقع إنشاء محطة تحلية مياه صدر الحيطان بوسط سيناء لمتابعة أعمال التشغيل التجريبي للمحطة.

 

وكان أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء  اليوم ، التجهيز لإنشاء محطة تحلية مياه ومزرعة سمكية لخدمة أهالى قرية الروضة.

 

وأوضح البيان، أنه بناء على تعليمات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استقبل محسن سالم رئيس مركز ومدينة بئر العبد، فريق عمل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وهيئة الثروة السمكية والاستزراع السمكى بوزارة الزراعة لوضع التصور النهائى لإنشاء محطة تحلية مياه على مساحة 100× 100م بطاقة 500 متر مكعب يوميا، لتوفير مياه شرب نقية لقرية الروضة وتوابعها، وإنشاء مزارع سمكية على مساحة 5 أفدنة لتوفير فرص عمل وخدمه لاهالى قريه الروضه، وسيتم الرفع المساحى والبدء فى تنفيذ المشروع قريبا.

 

وسبق وأعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، العمل فى محور يربط 3 قرى بنطاق المركز بتكلفة تصل لنحو 9 ملايين جنيه .

 

وأوضح البيان، أن الطريق يربط بين قرى رابعه قاطية اقطيه ام عقبه بطول 7 كيلو متر بتكلفة إجمالية 9 ملايين جنيه على أن يستكمل فى العام المالى المقبل.

 

والعمل فى مراحل خطة تجميل مدخل مدينة بئر العبد بتكلفة 2،6 مليون جنيه، وإنشاء المبنى الإدارى التابع لمجلس المدينة بتكلفة 3 ملايين جنيه على أن يستكمل فى خطة العام القادم.

 

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