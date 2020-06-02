"ديلى ميل": الأهرامات أكثر الأماكن التى يفتقدها المسافرون حول العالم

كتبت رباب فتحى

مع عدم القدرة على السفر حول العالم والاستمتاع بأشهر المقاصد العالمية بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا، لجأ محبو السفر إلى تطبيق انستجرام للكشف عن أكثر مكان يشتقون إلى زيارته مرة أخرى بعد انتهاء الإغلاق مستخدمين هاشتاج "خذنى إلى هناك"، أو #TakeMeBack .

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن الأهرامات تصدرت قائمة الأماكن التى زاروها ويرغبون فى تكرار المغامرة مرة أخرى لتتصدر مقاصد مثل بالى فى اندونيسيا وجزيرة سانتورينى فى اليونان وبرج ايفل فى العاصمة الفرنسية باريس.

واعتبرت الصحيفة أن الهاشتاج يعكس توق حلو ومر للإجازات الماضية حيث عكف المسافرون السابقون على مشاركة تجارب السفر الخاصة بهم قبل أن يطيح إغلاق كورونا بآمالهم للسفر فى النصف الأول من عام 2020.

وقد حدد الباحثون المواقع والمعالم السياحية والمعالم التى يفتقدها المسافرون أكثر شئ من خلال استخراج بيانات الموقع لـ 208،362 مشاركة على Instagram باستخدام هاشتاج #TakeMeBack وتنظيمها حسب الموقع.

وتصدرت الأهرامات الوجهات السياحية التى يفتقدها المسافرون تلتها جزيرة بالي الإندونيسية وبعدها الجزيرة اليونانية سانتوريني، أما أكثر المدن التي يفتقدها المسافرون هي نيويورك، ثم باريس ولندن.

وجاء جسر البرج فى المرتبة الأولى في التصنيف التاريخي للمملكة المتحدة، حيث احتلت عين لندن وقصر باكنجهام المرتبة الثانية والثالثة، وفى قائمة المعالم المفتقدة فى الولايات المتحدة جاء جسر بروكلين فى المرتبة الأولى، يليه تايمز سكوير وسنترال بارك.