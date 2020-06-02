اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:06 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"ديلى ميل": الأهرامات أكثر الأماكن التى يفتقدها المسافرون حول العالم

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 09:55 م
"ديلى ميل": الأهرامات أكثر الأماكن التى يفتقدها المسافرون حول العالم الأهرامات
كتبت رباب فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع عدم القدرة على السفر حول العالم والاستمتاع بأشهر المقاصد العالمية بسبب استمرار جائحة فيروس كورونا، لجأ محبو السفر إلى تطبيق انستجرام للكشف عن أكثر مكان يشتقون إلى زيارته مرة أخرى بعد انتهاء الإغلاق مستخدمين هاشتاج "خذنى إلى هناك"، أو #TakeMeBack .

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إن الأهرامات تصدرت قائمة الأماكن التى زاروها ويرغبون فى تكرار المغامرة مرة أخرى لتتصدر مقاصد مثل بالى فى اندونيسيا وجزيرة سانتورينى فى اليونان وبرج ايفل فى العاصمة الفرنسية باريس.

واعتبرت الصحيفة أن الهاشتاج يعكس توق حلو ومر للإجازات الماضية حيث عكف المسافرون السابقون على مشاركة تجارب السفر الخاصة بهم قبل أن يطيح إغلاق كورونا بآمالهم للسفر فى النصف الأول من عام 2020.

وقد حدد الباحثون المواقع والمعالم السياحية والمعالم التى يفتقدها المسافرون أكثر شئ من خلال استخراج بيانات الموقع لـ 208،362 مشاركة على Instagram  باستخدام هاشتاج #TakeMeBack وتنظيمها حسب الموقع.

وتصدرت الأهرامات الوجهات السياحية التى يفتقدها المسافرون تلتها جزيرة بالي الإندونيسية وبعدها الجزيرة اليونانية سانتوريني، أما أكثر المدن التي يفتقدها  المسافرون هي نيويورك، ثم باريس ولندن.

وجاء جسر البرج فى المرتبة الأولى في التصنيف التاريخي للمملكة المتحدة، حيث احتلت عين لندن وقصر باكنجهام المرتبة الثانية والثالثة، وفى قائمة المعالم المفتقدة فى الولايات المتحدة جاء جسر بروكلين فى المرتبة الأولى، يليه تايمز سكوير وسنترال بارك.

 


الاهرامات

مصر

انستجرام

TakeMeBack

اهرامات الجيزة

السياحة المصرية

السياحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وزيرة الصحة: 376 مستشفى بها 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا

وزيرة الصحة: 376 مستشفى بها 31 ألف سرير لاستقبال مرضى فيروس كورونا

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ70 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ70 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

تركى آل الشيخ: أخيرًا الاستقالة اتقبلت.. ويانحلة لا تقرصينى ولا عايز عسلك منك

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

مصادر: قرار وشيك بإلغاء الصحة للحجر الصحى للقادمين من الخارج

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

السيسي يطلع علي جهود القطاع المصرفي لاحتواء تداعيات كورونا

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

وفاة الفنان على عبد الرحيم "سامبو شمس الزناتى" عن عمر 59 عاما

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 2-6-2020

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة