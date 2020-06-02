اليوم السابع
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دراسات جديدة تشير أن المستوى المناسب للرطوبة قد يكون سلاحًا في مكافحة كورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:00 م
دراسات جديدة تشير أن المستوى المناسب للرطوبة قد يكون سلاحًا في مكافحة كورونا فيروس كورونا
كتبت إيناس البنا

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رجحت عدد من  الدراسات إلى أن فيروس كورونا المستجد  COVID-19، من المرجح أن يختلف من سرعة انتشار المرض بشكل كبير مع درجة الحرارة والرطوبة.
 
في الآونة الأخيرة ، لاحظ حضير رحمنداد ، مهندس في كلية سلون للإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، أن COVID-19 يميل إلى الانتشار في وطنه إيران بمعدلات مختلفة من منطقة إلى أخرى ، حتى عندما كانت الكثافة السكانية متشابهة.
 
الرطوبة فى مواهة كورونا
الرطوبة فى مواهة كورونا
توفر هذه الخاصية للفيروس أملاً في أن نتمكن من التخفيف من انتشار الفيروس التاجي الجديد بإجراءات بسيطة مثل تركيب أجهزة الترطيب في المنزل، ووفقا لتقرير جريدة " Newsweek"،  في أشهر الشتاء الجاف ، يتم سحب الهواء البارد إلى المنزل وتسخينه ، مما يقلل الرطوبة النسبية - وبعبارة أخرى ، الهواء الساخن قادر على الاحتفاظ برطوبة أكثر مما يحتويه بالفعل، ويضعف هذا الهواء الجاف قدرة الرئتين على إزالة الفيروسات الغازية وقدرة الجهاز المناعي على منع الفيروس من التكاثر. 
 
يقول أكيكو إيواساكي ، أخصائي المناعة بجامعة ييل ، والذي قاد إحدى الدراسات ، مع هوجنتوبلر كمؤلف مشارك: "نقضي 90 % من حياتنا في الداخل ، حيث يكون الهواء جافًا جدًا في الشتاء"، هذا بالضبط وقت بقاء الفيروس وانتقاله على أفضل وجه."
 
ويشير البحث إلى أن الرطوبة النسبية التي تتراوح بين 40 و 60 % يمكن أن تساعد الجسم على محاربة الفيروس.
 
 
عندما ضرب الوباء ، أعاد الباحثون صياغة دراستهم ليأخذوا في الاعتبار البيانات المتاحة حول تأثير انخفاض الرطوبة على الفيروس التاجي الجديد خلف COVID-19 ، والذي دعم استنتاجاتهم، و نشروا نسخة أولية من الورقة على الإنترنت في أواخر مارس ، لمراجعات إيجابية في الغالب من علماء آخرين .
 
حول الوقت الذي تم فيه نشر الدراسة ، كان راهمنداد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يفكر في التباين في معدلات الإصابة بـ COVID-19 في جميع أنحاء المحافظات الإيرانية،  ولاحظ أن الأجزاء الأكثر دفئًا ورطوبة من البلاد بدت أقل تأثراً بالمرض،  كما كان الحال في الهند الدافئة والرطبة وبقية دول جنوب آسيا ، على الرغم من أن الكثافة السكانية العالية وحركة المرور مع الصين كان يجب أن تجعل مناطق مثالية للانتشار السريع للعدوى، وكل ذلك يشير إلى أن شيئًا ما يتعلق بالطقس مهم".
 

الرطوبة وفيروس كورونا

الحرارة

فيروس كورونا

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