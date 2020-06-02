اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 03:56 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

دار الإفتاء: لا يجوز حرمان الزوجة من رؤية الأبناء أثناء غضبها من زوجها.. فيديو

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 02:54 م
دار الإفتاء: لا يجوز حرمان الزوجة من رؤية الأبناء أثناء غضبها من زوجها.. فيديو خلافات زوجية - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"ما حكم أم الزوج التي تمنع زوجة ابنها من رؤية صغارها وهى غاضبة لمدة 5 أشهر؟".. سؤال ورد اليوم إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وأجاب عن السؤال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"هذا من الأفعال التي تكثر في المجتمع وهى مجافية ومجانبة لما تقتضيه الشريعة والأخلاق والتربية الحسنة، فحينما تغضب الزوجة من زوجها فالزوج ربما عاقبها بعدم رؤية الأبناء والعكس كذلك، وكلا هذين التصرفين غير مقبول وغير صحيح وفاعله آثم وينبى عليه غضب الله سبحانه وتعالى".

وتابع عبد السميع: "ننصح بأن يلتزم الإنسان الآداب الإسلامية، فلا يجوز منع الزوج أو الزوجة رؤية الأبناء حال حدوث خلاف بينهما، لأن هذا ليس من الدين ولا الأخلاق، وبناء عليه فالسائلة آثمة شرعا ويجب عليها التوبة وتمكين الزوجة من رؤية الأبناء".

وكانت دار الإفتاء المصرية، قالت عبر موقعها الالكترونى، إنه ليس من السهل تفصيل حقوق كلٍّ من الزوجين قِبل الآخر أو تفصيل حقٍّ واحد منهما؛ لكثرة تنوع تلك الحقوق وتجددها؛ لأنها تشمل كل ملابسات الحياة في جميع حقائقها ومظاهرها، ولقد فصَّل القرآن الكريم بعض الحقوق التي لكلٍّ منهما على الآخر، وجاءت الأحاديث النبوية الشريفة بذكر شيء منها زائدٍ على ما ورد في القرآن الكريم، وجماع هذه الحقوق قولُ الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228].

وتابعت دار الإفتاء:"وجماع هذه الحقوق قولُه تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ لَكُم مِن نسائكُم حقًّا، ولنسائكِم عليكُم حقًّا» رواه ابن ماجه، وأبرز ما يمكن الإشارة إليه من حقوق الزوج على زوجته ما يلي:

أولًا: حقُّ تدبير المعيشة بالمعروف.

ثانيًا: حقُّ إصلاح حال الزوجة عند خوف نشوزها.

ثالثًا: حقُّ الاستمتاع بغير إضرار.

رابعًا: حفظُ مال الزوج وكتمُ أسراره وألا تُدخل بيته أحدًا بغير إذنه.

 


دار الإفتاء

الخلافات الزوجية

الإفتاء

فتاوى الزواج

فتاوى زوجية

غضب الزوجة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بتقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعاً

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

قطر تسجل 1826 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالى يتخطى 60 ألفا

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

السودان يطالب مجلس الأمن تشجيع الأطراف المعنية بسد النهضة الامتناع عن إجراءات أحادية

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة