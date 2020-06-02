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"خطة البرلمان" تبدأ إعداد تقريرها المبدئى عن مشروع الموازنة العامة للدولة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 04:00 ص
"خطة البرلمان" تبدأ إعداد تقريرها المبدئى عن مشروع الموازنة العامة للدولة النائب ياسر عمر
كتب عبد اللطيف صبح

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قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة بدأت فى إعداد تقريرها المبدئى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، وذلك بعد عدة اجتماعات ناقشت خلالها اللجنة مع عدد من الوزارات المعنية بإدارة الأزمة الحالية وعلى رأسها المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والتربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة والسكان، لافتا إلى أنه سيكون هناك اجتماع أخير للجنة فى هذا الشأن لوضع التوصيات النهائية لصياغة التقرير النهائى للمشروع.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن التوصيات التى سيتضمنها تقرير اللجنة ستكون غير نمطية، مشيرا إلى أن الظروف التى أُعد فيها مشروع الموازنة تختلف كُليا عن الظروف التى ستشهد تنفيذ تلك الموازنة وتفعيلها، مضيفا أن تقرير اللجنة وما يتضمنه من توصيات سيعكس تلك الحالة، مؤكدا أنه سيكون هناك توصيات بإدراج اعتمادات إضافية للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة ومخصصات التعليم والبحث العلمى والتعليم العالى، باعتبار تلك القطاعات هى حائط الصد الأول ضد الأوبئة والكوارث الصحية.

كما أكد أن اللجنة تعمل على الانتهاء من حصر عدد من المشروعات التى كان مُقررا تنفيذها خلال السنة المالية 2020/2021 ويُمكن تأجيلها إلى خطة عام آخر وتوجيه استثماراتها إلى الصحة والتعليم وقطاع الحماية الاجتماعية لتفادى أثار الأزمة العالمية التى خلفها فيروس كورونا المُستجد وكان لها انعكاساتها على الاقتصاد العالمى والمحلى.


خطة البرلمان

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وزارة المالية

ياسر عمر

اخبار الاقتصاد

اخبار السياسة

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