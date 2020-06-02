حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة بطول شريط السكة الحديد بالمحلة

الغربية – مصطفى عادل

شن حى ثان المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب محمد صلاح رئيس الحى، بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس المدينة، حملة نظافة مكبرة لرفع تراكمات القمامة الملقاة بجوار شريط السكة الحديد، والتي ينبعث منها روائح كريهة، وتشتعل فيها النيران بسبب ارتفاع الحرارة. وشارك فى الحملة معدات جهاز النظافة بمجلس المدينة وحى ثان المحلة، واستهدفت الحملة رفع القمامة بجوار شريط السكة الحديد بداية من منطقة سكة طنطا حتى منشية البكرى فى الاتجاهين، وتم نقل القمامة لمصنع التدوير بطريق الجابرية.

من ناحية أخرى تابع رئيس الحي أعمال إصلاح كسر خط صرف صحي بشارع سكة زفتى أمام موقف سيارات زفتى، وقام فنيو الصيانة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحلة، برئاسة المهندس محمود عاطف رئيس فرع الشركة بالمحلة، بإصلاح الخط كما تم شفط مياه الصرف الصحي من الشارع.

كما تفقد رئيس الحي عملية صرف المعاشات بمكاتب البريد والمدارس المخصصة لذلك في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وأشاد رئيس الحي بحسن التنظيم والوعى لدى المواطنين، وارتداء الكمامات، كما تم المرور على المجمعات الاستهلاكية ومحلات صرف السلع التموينية، وشدد على ضرورة التنظيم وارتداء الكمامة وأخذ التدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

كما تابع اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، مكاتب البريد والبنوك بمركز ومدينة المحلة التي تم تخصيصها كمنافذ لعمليات صرف المعاشات لشهر يونيو، وذلك للتأكد من مدى سير عمليات الصرف، وكلف رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بمتابعة استقبال أصحاب المعاشات، بناء علي توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من حيث وضع كراسي ومقاعد بينها مسافات مناسبة لا تقل عن متر مربع، وعمل تندات وأغطية للوقاية من الشمس والحرارة، ورش وتطهير جميع المنافذ بالمطهرات لمنع انتشار العدوى حفاظا على الصحة العامة للمستفيدين.

ونفذ حي ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب رئيس الحي، تحت إشراف اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتنسيق مع الشرطة بقيادة اللواء مجدي عوض مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة، حملة لإزالة مبني برج الساعة بمنتصف ميدان الشون الرئيسي وذلك لتسببه في إعاقه حركة المرور.

يأتي ذلك في إطار أعمال تطوير ميدان الشون، وتوسعة الطريق لسيولة الحركة المرورية، وتم استدعاء ونش دقاق وضرب أعمدة برج الساعة، ورفع مخلفات الهدم من الطريق.







