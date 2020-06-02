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حملة لضبط المخالفين لقرار إرتداء الكمامة في أبو قرقاص بالمنيا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 07:10 م
حملة لضبط المخالفين لقرار إرتداء الكمامة في أبو قرقاص بالمنيا حملة على سيارات الميكروباص
المنيا - حسن عبد الغفار

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قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أوقرقاص بحملة مكبرة لضبط سيارات الأجرة والأتوبيسات المخالفة وغير الملتزم من سائقيها وركابها بارتداء الكمامة الواقية ، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

الحملة أسفرت عن ضبط سيارات ميكروباص أجرة مخالفة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وسحب رخصة القيادة وتفعيل قرار تحصيل الغرامة المالية على غير الملتزمين ، وذلك تنفيذًا للقرار الصادر فى هذا الشأن  .

وكلف مدير إدارة المواقف بمنع سير أى سيارة غير ملزمة سائقيها بارتداء الكمامة وكذا الركاب  .

وأكد رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص ، أنه لن يسمح لأحد بمخالفة القرار الصادر، للحفاظ على الدولة ولضمان سير عجلة الحياة، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

وخلال الحملة أشاد بالتزام عدد كبير من سائقى السيارات، بتنفيذ القرار موجها لهم التحية والتقدير لوعيهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذها مركز ابوقرقاص لمواجهه فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره

وطالب رئيس المركز بضرورة التكاتف والتلاحم خلال هذه الفترة الحرجة، وإتباع ارشادات وزارة الصحة وتطبيق الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة للحد من انتشار الفيروس والتغلب عليه .

 

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رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص يشن حملة على سيارات الميكروباص

 

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رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص يشن حملة على سيارات الميكروباص

 

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رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص يشن حملة على سيارات الميكروباص

 

 


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