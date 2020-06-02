اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:06 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

حكاية مصابة بمرض نادر .. فقدت أصدقائها بسبب النسيان وتقاوم من أجل أبنائها

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:00 م
حكاية مصابة بمرض نادر .. فقدت أصدقائها بسبب النسيان وتقاوم من أجل أبنائها
كتبت نهير عبد النبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"تقلبات فى المزاج وضعف الذاكرة وعدم التركيز "جميعا من الأعراض التى كانت تعانى منها ولكن لم تدرك أن هذه الأعراض قد تكون دليل على أصابتها بمرض وراثى يؤثرعلى حياتها وعلاقتها بأبنائها وأصدقائها.

وحسب صحيفة الديلى ميل البريطانية، أخبرت أم لثلاثة أطفال مصابة بمرض هنتنجتون، إنها تخشى أن يكون أمامها خمس سنوات فقط لتعيشها، وكيف أنها لا تتذكر ولادة أطفالها كما إنها تخاف أن يصاب أبنائها بنفس المرض.

29040392-8374089-Charlotte_Smith_33_from_Bugbrooke_Northamptonshire_doesn_t_remem-a-46_1590938639980

حيث تم تشخيص شارلوت سميث التى تبلغ من العمر 33 عامًا ، من بوغبروك ، نورثهامبتونشاير ، بالمرض الوراثي في ​​أغسطس 2018، كانت تعاني من الأعراض  التي تشمل ضعف فى التركيز، وخمول، وتقلبات في المزاج، وحركات متشنجة وصعوبة في البلع - لمدة 25 عامًا ، لكنها لم تسمع أبدًا عن هنتنغتون.

نظرًا لخطورة حالة شارلوت ومدى سرعة تدهورها ، تخشى ألاتعيش بعد سن الأربعين وتخطط الآن لتقديم أكبر عدد ممكن من الذكريات مع عائلتها.

 قالت شارلوت: لا يوجد علاج وسيتلف جسدي إلى درجة أنني سأفقد جسدي بالكامل وأحتاج إلى رعاية مستمر، هناك تغييرات في نمط الحياة أحتاج إلى أخذها في الاعتبار، وبالطبع خطة نهاية حياتي، أريد أن أقضي الكثير من الوقت في صنع ذكريات لأطفالي ، حتى يروا أمهم في شكل جيد.

29040390-8374089-image-a-48_1590938648096

قالت شارلوت إنها كانت دائمًا تنسى "ولا تتذكر الكثير من السنوات الـ 25 الماضية"  بما في ذلك ولادة أطفالها، واعترفت قائلة: "هناك حالات أشعر فيها بالذنب عندما يذكر الأطفال شيئًا من الماضي ، ولا يمكنني الانضمام إلى المحادثة أو مشاركة الشعور بما كانت عليه اللحظة".

واعترفت قائلا: لدي حركات متشنجة أيضًا  لذلك اتناول الدواء لهذا السبب إما عندما أكون نائمًا أو أجلس ساكنًا،  كنت أجاهد أيضًا لتناول بعض الأطعمة والاختناق.

أخبرت شارلوت كيف عانى والدها من العديد من الأعراض المماثلة ، لكنه كان في حالة إنكار حتى تم تشخيص حالته، وأضافت: "مات جدي من المرض ، ولكن في ذلك الوقت لم يسمع به أحد وقد تم تشخيصه بشكل خاطئ بمرض الزهايمر".

قالت شارلوت إن معرفة أنها مصابة بمرض هنتنغتون ساعدها على التأقلم مع حالتها وأوضحت، لم أعد أعمل  لكني كنت أكافح من أجل الاستمرار في العمل قبل التشخيص لأنني لم أستطع التركيز و كنت دائمًا متعبًا للغاية

وتابعت: لأسباب واضحة  تخليت عن القيادة ، واقضى  أيامي الآن في المنزل أستمتع بالوقت الذي أمضيه مع الأطفال، ولحسن الحظ ، يحق لي مقدمي الرعاية الذين يأتون ويساعدونني ، ولدي دواء يبقي بعض الأعراض في مكانها، اعيش ايام جيدة وايام اخرى سيئة وانخفضت دائرة اصدقائى ولم أعد اتذكرهم، ولكنى أشعر بالخوف دائما على ابنائى ليصابون بنفس المرض واسعى لاجراء الفحوصات لهم مبكرا.

 


مرض نادر

مرض عقلى

نسيان

علاج

هنتنغون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

وقف 8 شركات بالعاشر من رمضان عن العمل لعدم تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

نقل الفنانة رجاء الجداوى للعناية المركزة فى العزل الصحى بالإسماعيلية

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الصحة ترسل تسعيرة علاج كورونا للمستشفيات الخاصة.. والغلق عقوبة المخالفين

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

الشاعر أحمد تيمور يعلن إصابته بكورونا: عزومة واحدة السبب

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

ضبط المتهمين بضرب شاب من ذوى الإحتياجات والاستهزاء به على تيك توك

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

انخفاض درجات الحرارة اليوم وطقس معتدل على القاهرة والعظمى 32 درجة

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

"الإسكان" تقرر إعفاء أصحاب الوحدات السكنية والإدارية والأراضى من غرامات التأخير

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

عمرو الجناينى: لا نية لإلغاء مسابقة كأس مصر تحت أى ظروف

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

صور ..إعادة فتح معلم الكولوسيوم فى روما وإضاءة جدرانه بألوان العلم الإيطالى

مجهولون يطلقون النار على 4 من عناصر شرطة مدينة سان لويس الأمريكية

مجهولون يطلقون النار على 4 من عناصر شرطة مدينة سان لويس الأمريكية

مصابة بكورونا ترزق بمولودتها الأولى بمستشفى كفر الدوار بعد 11 سنة تأخر إنجاب

مصابة بكورونا ترزق بمولودتها الأولى بمستشفى كفر الدوار بعد 11 سنة تأخر إنجاب

إزاى تحمى نفسك من كورونا وإنت بتتعامل مع البنوك؟ اعرف الإجابة فى برنامج بنكنوت

إزاى تحمى نفسك من كورونا وإنت بتتعامل مع البنوك؟ اعرف الإجابة فى برنامج بنكنوت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة