اليوم السابع
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خالد صلاح
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حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى باكستان تتخطى 76 ألف حالة

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 10:38 ص
حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا فى باكستان تتخطى 76 ألف حالة فريق طبى لمكافحة كورونا
إسلام آباد (أ ش أ)

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ارتفع إجمالى حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى باكستان إلى 76 ألفا و398 مصابا وذلك عقب تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس على مدار الـ(24) ساعة الماضية، وذكرت قناة (جيونيوز) الباكستانية اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 3 آلاف و938 إصابة جديدة بالفيروس خلال ال24 ساعة الماضية، فضلا عن 78 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وكان رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان، أشار إلى الخسائر الاقتصادية لتبرير قرار الحكومة رفع تدابير العزل العام رغم ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفيات جراء فيروس كورونا وحث الناس على "التعايش مع الفيروس".

وألغت باكستان كل تدابير العزل العام تقريبا وذلك بصفة أساسية لتفادى حدوث انهيار اقتصادي. وستفتح البلاد أمام حركة السياحة ولكن دور السينما والمسرح والمدارس ستظل مغلقة.

وقال خان إن خسائرها الاقتصادية تضمنت تراجعا فى الصادرات وهبوطا فى الإيرادات بنسبة 30 فى المئة ومن المتوقع تراجع التحويلات خلال الأشهر المقبلة. وفى الوقت الذى من المرجح أن يرتفع فيه العجز المالى إلى 9.4 فى المئة وتراجع الإيرادات تواجه باكستان أزمة فى ميزان المدفوعات. وقال خان فى كلمة تلفزيونية إن البلاد لا يمكنها تحمل الخسائر التى تكبدتها أثناء العزل كما فعلت دول أخرى كثيرة.

وأشار إلى 50 مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر و25 مليون عامل باليومية، وقال خان إن الحكومة وزعت معونات مالية على الفقراء وهو أمر لا يمكن استمراره بمثل هذا النطاق الواسع.

وأضاف "ظروفنا لا تسمح لنا بمواصلة تقديم هذا الدعم المالى لهم، إلى متى يمكننا منحهم هذه الأموال؟"، وحث الناس على التصرف بشكل عقلانى ولكنه قال إن حدوث مزيد من حالات الإصابة والوفاة أمر يتعذر تفاديه.

وقال "هذا الفيروس سينتشر بشكل أكبر. على أن أقول مع الأسف أنه سيكون هناك مزيد من الوفيات. إذا توخى الناس الحذر يمكنهم التعايش مع الفيروس".


كورونا

باكستان

فيروس كورونا

انتشار فيروس كورونا

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