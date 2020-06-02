جامعة المنصورة: بدء تشغيل مستشفى العزل لعلاج مصابى كورونا لمنسوبى الجامعة

بحضور الدكتور نسرين صلاح عمر عميد كلية الطب، الدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، الدكتور الشعراوي كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسي، الدكتور وائل زكريا مدير مستشفى الجامعة الرئيسي، الدكتور خالد الطوخي مدير مستشفى النقاهة.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، حرص إدارة الجامعة لتوفير الحماية الكاملة لكافة الأطقم الطبية بالمستشفيات والمراكز وتوفير مستلزمات وأدوات الوقية الشخصية وحرص الجامعة على توفير كافة أوجه الرعاية الطبية الازمة للأطقم الطبية حال تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا.

كما ثمن كافة الجهود المخلصة لكافة الأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الطبي، لما يبلونه من جهد لاستمرار الخدمات الطبية للمرضى في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بالبلاد، ومشاركتهم فى معركة المواجهة ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحث الجميع على تكاثف الجهود المخلصة والتحلي بروح التفاؤل لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى فالجميع جنود في معركة المواجهة لانتشار الفيروس.كما طالب الجميع باتخاذ أقصى درجات الإجراءات الوقائية للوقاية من التعرض لعدوى الاصابة بفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن قطاع المستشفيات الجامعية، والمراكز الطبية المتخصصة، أعلن البدء فى تشغيل أول مستشفى لعزل و علاج منسوبي جامعة المنصورة، بقطاعيها التعليمي والطبي والطواقم الطبية، والمصابين بفيروس كورونا، وتشغيل خدمة الخط الساخن على رقم 01212222775 لتلقى الشكاوى الطبية والاستفسارات التي تخص حالات الاشتباه بفيروس كورونا بظهور اعراض الإصابة من منسوبي الجامعة وتحويلهم لتلقى الخدمة الطبية المطلوبة من خلال الأماكن المخصصة لاستقبال حالات الاشتباه في منطقة التقييم التنفسي في الدور الارضي بمستشفى الطوارئ او في عيادة الترصد بالعيادات الخارجية بمستشفى المنصورة الجامعي، وإجراء الفحص الطبي و تقيم الحالة ومناظرتها والتحويل إلى مكان العزل إذا ما تطلب الأمر لاستكمال إجراءات الفحص وأخذ المسحة واستكمال العلاج.