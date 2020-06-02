تموين الأقصر تكشف تفاصيل حصاد الخدمات المقدمة للمواطنين فى شهر مايو

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل العمل خلال شهر مايو الماضى، وذلك تحت إشراف وتوجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لخدمة أبناء محافظة الأقصر، حيث أنه فى مجال دعم الخبز والدقيق المدعم بالبطاقات التموينية انتظمت المخابز البلدية في انتاج الخبز البلدي بموجب البطاقات التموينية وتم انتاج وتوزيع عدد 76.6 مليون رغيف خلال الشهر بمعدل 2.5 مليون رغيف / يوم، وذلك من خلال 304 مخبز علي مستوي المحافظة، وتم توزيع كميه قدرها 3753 طن دقيق بلدي 82% من خلال عدد 607 مستودع دقيق بأرجاء المحافظة بموجب البطاقات التموينية بمعدل صرف يومي قدرة 121 طن / يوم، وبلغت عدد الأسطوانات المنزلية المقدمة للمواطنين خلال شهر مايو 311505 أسطوانة.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، فى بيان صحفى، أنه فى شئون التموين استمر انتظام صرف السلع التموينية مقررات شهر مايو 2020 من خلال عدد 556 تاجر تمويني وعدد 160 مشروع جمعيتي بأرجاء المحافظة، حيث تم صرف سلع تموينية بمبلغ 42.6 مليون جنيه من المنافذ التموينية بخلاف صرف سلع حرة بمبلغ 1.32 مليون جنيه كفارق نقاط عن ابريل 2020 لعدد 63767 بطاقه تموينية " اسرة " قاموا بتوفير الخبز وذلك وسط توفر جميع السلع التموينية والغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنين ودون اي معوقات وطبقا لمنظومه صرف السلع التموينية الإلكترونية المطبق بمحافظه الاقصر كأول محافظات الجمهورية في تطبيق تلك المنطومة.

ومن جهة آخري يواصل رجال التموين بالأقصر، إستكمال إجراء المعاينات لمشروع جمعيتي المرحلة الثالثة والمقرر الإنتهاء منها خلال شهر يونيو 2020، وفى أنشطة المواد البترولية والبوتاجاز لم يتم رصد اي مشكلات بخصوص توفر المواد البترولية علي مستوي المحافظة، حيث تم صرف وتوزيع 2.3 مليون لتر بنزين 80 و 603 الف لتر بنزين 92 و 5.4 مليون لتر سولار من خلال عدد 62 محطة وقود علي مستوى المحافظة، كما انتظم توزيع اسطوانات البوتاجاز حيث تم تسليم عدد 3111505 أسطوانة بوتاجاز منزليه بخلاف 8111 أسطوانة تجارية وذلك بالسعر الرسمي المقرر دون اي مشكلات من خلال 61 مستودع بوتاجاز .

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، أنه بلغت كمية الاقماح الموردة للمواقع التخزينية بالمحافظة إلي الشون والصوامع 206969 طن و453 كيلو قمح محلي داخلي وشركات وذلك بنسبه 60.9 % من السعة الإجمالية التخزينية بالمحافظة البالغ سعتها 34000 طن، وذلك وسط اجراءات احترازية مشددة وخاصة في ظل اجواء جائحة فيروس كورونا المستجد، ومن الجدير بالذكر أن السعات التخزينية بالمحافظة هي بنكر اسنا ويسع 23000 طن + شونه اسنا 5000 طن بخلاف صومعة ارمنت وتسع 1000 طن وشونه ارمنت وتسع 5000 طن، مع توفر اجولة الجوت لتسليمها للمزارعين لتوريد القمح بها للشون مع استخدام البنكر لاستلام القمح الصب من الشركات والموردين من المزارعين .