"تعليم الإسكندرية": فتح باب التقدم لرياض الأطفال إلكترونيا وحتى نهاية يونيو

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، فتح باب التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات، وحتى نهابة شهر يوينو الجارى، حيث يتم التقدم بالآوراق ومستندات التقدم إلكترونيا على الموقع الرسمى لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية. من جهة أخرى، شدد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، على مديري عموم الإدارات التعليمية وإدارة الأمن والسلامة والصحة المهنية بمديرية التربية والتعليم، بشأن ضرورة استمرار اتخاذ كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التى من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية فى بيان لها، إلى أن ذلك يأتى فى إطار الالتزام التام بقراررئيس مجلس الوزراء رقم 1069 لعام 2020، حيث أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسكندرية ، ضرورة التشديد على إلزام العاملين والمترددين على دواوين الإدارات أو المديرية وكافة المدارس والمنشآت التعليمية بارتداء الكمامة الواقية والقفازات ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمن والمسافات البينية التي حددتها وزارة الصحة والسكان حرصا على حياة المواطنين درءًا لأية تداعيات محتملة لانتشار الفيروس

وفي سياق متصل، أشار وكيل تعليم الإسكندرية، إلى ضرورة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 وقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتعليمات الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مد الإجازات الاستثنائية للفئات المستثناة لمدة خمسة عشر يوما و العمل بنظام تناوب العاملين بما لا يخل بأداء العمل وتقديم الخدمة للمواطنين .

كان يوسف الديب وكيل الوزارة بالإسكندرية، قد شدد على الالتزام بتعليمات الوزارة أثناء تسليم البحث الورقي بالالتزام باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية المواطنين من التداعيات المحتملة لفيروس كورونا المستجد والحرص على سلامتهم بالمحافظة على المسافات البينية للتواصل وارتداء الكمامات واستخدام المطهرات ومناشدة أولياء الأمور الالتزام بالجدول المعلن بمواعيد تسليم الصفوف الدراسية المختلفة لمشروعاتهم البحثية الورقية من وزارة التربية والتعليم ، كما شدد الديب على الالتزام بالتعليمات الخاصة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 بشأن تنظيم تواجد المعلمين بالتناوب وعدم المساس بحالات الإجازة الاستثنائية ، وكذلك عدم ربط استلام المشروعات البحثية بأية مصروفات .