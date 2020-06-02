تعزيز ميزانية آلية الإنقاذ فى الاتحاد الأوروبى لمواجهة أزمات تشبه كورونا

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم، منح الاتحاد الأوروبى الأدوات اللازمة للرد بسرعة أكبر عندما تحدث حالة طوارئ خطيرة عبر الحدود مثل ما حدث فى أزمة وباء كورونا وتأثيرات دول الاتحاد الأوروبى فى نفس الوقت.

وفى بيان لها، أوضحت المفوضية الأوروبية، أنه سيتم تعزيز الإنقاذ وهى جزء من آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبى - بشكل كبير بمبلغ 2 مليار يورو خلال الفترة 2021-2027 لإنشاء احتياطيات من المعدات الاستراتيجية لتغطية حالات الطوارئ الصحية، وتفشى الغابات، والمواد الكيميائية، والبيولوجية، والإشعاعية، أو النووية الحوادث أو حالات الطوارئ الكبرى الأخرى، وعلى هذا النحو، فإن الميزانية الإجمالية لآلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبى سوف تتجاوز 3.1 مليار يورو.

وقال مفوض إدارة الأزمات، جانيز لينارزيتش: "عندما ضرب وباء كورونا أوروبا، كان هناك نقصا فى أنواع كثيرة من المعدات الطبية عبر الدول الأعضاء، ومع ذلك، لم يكن لدى الاتحاد الأوروبى القوة أو الوسائل لتقديم المعدات، يمكننا فقط تشجيع التعاون، حيث يتوقع المواطنون أن يتحرك الاتحاد الأوروبى خلال الأزمة، لذا نحتاج جميعًا إلى الاستعداد بشكل أفضل وتعلم الدروس، وسيتم تعزيز الإنقاذ بشكل كبير حتى لا تتخلف أى دولة من دول الاتحاد الأوروبى خلال الأزمة ".

وبموجب اقتراح المفوضية، سينشئ الاتحاد الأوروبى احتياطيًا من قدرات الاستجابة للأزمات، ويكون قادرًا على شراء المعدات بشكل مباشر وتمويل تكاليف التطوير والتشغيل لقدرات الإنقاذ بشكل كامل.

واقترحت المفوضية أيضًا زيادة كبيرة فى ميزانيتها الإنسانية العالمية بمقدار 5 مليار يورو، مع تخصيص ما مجموعه 14.8 مليار يورو للاستجابة بشكل أفضل للاحتياجات المتزايدة فى جميع أنحاء العالم فى ميزانية الاتحاد الأوروبى طويلة الأجل 2021-2027.