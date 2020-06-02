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تعزيزات لشرطة مكافحة الشغب في محيط البيت الأبيض

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 12:11 ص
تعزيزات لشرطة مكافحة الشغب في محيط البيت الأبيض امريكا
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها، أن تعزيزات لشرطة مكافحة الشغب في محيط البيت الأبيض.

كما أكدت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها، انتشار أمني مكثف في محيط البيت الأبيض.

وينتشر المئات من عناصر الجيش الأمريكى داخل حرم البيت الأبيض، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز"، حيث شهد محيط البيض الأبيض منذ قليل توافد عدد من المواطنين للتظاهر عقب وفاة جورج فلويد خلال تعامل أحد رجال الشرطة الأمريكية معه.

وشهدت الأيام القليلة الماضية العديد من الاحتجاجات، بسبب مقتل جورج فلويد الذي مات بينما خنقه شرطي بوضع ركبته على عنقه في مينيابوليس.

وتحولت الاحتجاجات للعنف في عدة مدن، وشهدت نهبا وفوضى، واندلعت النيران في الحديقة الشهيرة أمام البيت الأبيض.

وحث الرئيس الحكام على نشر الحرس الوطني، الذي نسب إليه الفضل في المساعدة على تهدئة الوضع مساء الأحد في مينيابوليس.

وفيما انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، حكام ولايات أميركية ووصفهم بأنهم "ضعفاء"، مطالبا بحملات قمع أقسى على المحتجين في أعقاب ليلة أخرى من الاحتجاجات العنيفة في عشرات المدن الأمريكية.

وتحدث ترامب للحكام عبر الفيديو مع مسؤولي الأمن القومي وإنفاذ القانون، وأخبر الزعماء المحليين أنهم "يتعين عليهم أن يصبحوا أقسى بكثير" وسط احتجاجات تشهدها الأمة وانتقادات لاستجاباتهم.

 

 

 

 


مظاهرات

ترامب

البيت الأبيض

احتجاجات

الشرطه الامريكيه

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