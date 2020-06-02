وأضافت "أن المواطنين، الذين تماثلوا للشفاء، يمكن أن يصبحوا متبرعين بالبلازما كما يمكنهم أن يصبحوا متطوعين اجتماعيين لمساعدة هؤلاء الذين يعالجون من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المنزل".

وكانت السلطات الصحية الروسية قد سجلت يوم أمس الاثنين 71 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو ليرتفع الإجمالي إلى 2624.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 183 ألفا و88 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي.

وكان عمدة موسكو سيرجي سوبيانين قد أعلن الخميس الماضي تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، إلا أنه شدد على أنه سيتم الحفاظ على نظام القيود العامة حتى الحصول على لقاح فعال.