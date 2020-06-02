أعلنت نائب عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية أناستاسيا راكوفا أن 6030 مصابا بفيروس كورونا المستجد في موسكو تماثلوا للشفاء خلال الــ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى أكثر من 88 ألف شخص، وقالت راكوفا - في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء - "إن عدد الأشخاص، الذين تماثلوا للشفاء بموسكو، في تزايد، حيث تماثل للشفاء خلال يوم واحد 6030 شخصا، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 88 ألفا و 269 شخصا".
وأضافت "أن المواطنين، الذين تماثلوا للشفاء، يمكن أن يصبحوا متبرعين بالبلازما كما يمكنهم أن يصبحوا متطوعين اجتماعيين لمساعدة هؤلاء الذين يعالجون من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المنزل".
وكانت السلطات الصحية الروسية قد سجلت يوم أمس الاثنين 71 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو ليرتفع الإجمالي إلى 2624.
وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 183 ألفا و88 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي.
وكان عمدة موسكو سيرجي سوبيانين قد أعلن الخميس الماضي تجاوز ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في العاصمة الروسية، إلا أنه شدد على أنه سيتم الحفاظ على نظام القيود العامة حتى الحصول على لقاح فعال.
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