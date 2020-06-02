اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

تصنيع دروع وقاية من كورونا بتنزانيا من نفايات الزجاجات البلاستيكية.. صور

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:00 ص
تصنيع دروع وقاية من كورونا بتنزانيا من نفايات الزجاجات البلاستيكية.. صور كورونا فى تنزانيا
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع تفشى وباء كورونا ونقص الإمدادت ومعدات الوقاية خاصة في بعض دول أفريقيا لجأت بعد المصانع لإعادة التدوير في مدينة دار السلام الساحلية التنزانية لإستخدام الزجاجات البلاستيكية لصنع دروع واقية من فيروس كورونا التي تحصل عليها المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى البلاد لحمايتهم من تفشى الوباء.

تنزانيا 1

ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" تحولت شركة  Zaidi Recyclers  من العمل في نفايات الورق إلى  إنتاج دروع للوجه وهي قطعة حيوية من معدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين خلال جائحة الفيروس التاجى كورونا.

تنزانيا 2

وأوضحت شركة إعادة التدوير  إن الطلبات تتدفق من قطاع الصحة من مختلف أنحاء تنزانيا في الأسابيع الأخيرة ، قاموا بصنع 6000 وحدة مقابل 2 دولار للقطعة الواحدة، وسجلت تنزانيا حتى الآن 509 حالة اصابة بفيروس كورونا و 21 حالة وفاة.

تنزانيا 3

من جانب أخر أعلن برنامج الأغذية العالمى أنه من المقرر أن تصل أول رحلة ركاب تنقل العاملين فى المجال الإنسانى والصحى إلى تنزانيا، والتى تعد هذه أول رحلة طيران من نوعها منذ تعليق الخدمات الجوية التجارية في تنزانيا في محاولة لكبح انتشار الفيروس التاجى، وأفاد برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، أن خدمة الركاب الجوية، التى يديرها البرنامج تعد جزءًا من نظامها العالمى لتوفير الدعم اللوجستى لاستجابة فيروس كورونا المستجد، وتضمن الخدمة للمنظمات الإنسانية توفير الأشخاص والبضائع اللازمة لمواصلة عمليات المساعدة التى يعتمد عليها ملايين الأشخاص المستضعفين فى جميع أنحاء العالم

.تنزانيا 6

 

يعتمد نظام الجسر الجوى على محاور الاستجابة الإنسانية العالمية فى قوانجتشو (الصين) ولييج (بلجيكا) ودبى (الإمارات العربية المتحدة) ويقوم أسطول من الطائرات الأصغر بنقل البضائع وموظفي المساعدة الإنسانية إلى بلدان محددة ، مثل تنزانيا. بمجرد أن تعمل الخدمة بكامل طاقتها ، يتوقع برنامج الأغذية العالمي الحفاظ على رحلات منتظمة إلى مواقع رئيسية حول العالم.

 

 


تنزاينا

افريقيا

فيروس كورونا

كورونا في افريقيا

معدات الحمايه الشخصيه

عدوى كورونا

كورونا نيوز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إزاى تحمى نفسك من كورونا وإنت بتتعامل مع البنوك؟ اعرف الإجابة فى برنامج بنكنوت

إزاى تحمى نفسك من كورونا وإنت بتتعامل مع البنوك؟ اعرف الإجابة فى برنامج بنكنوت

انتهاء اليوم الـ69 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ69 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

شعبة المستلزمات الطبية: 80% من الكمامات الموجودة بالسوق غير مطابقة للمواصفات

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

عام جديد من الأمن والأمان فى عهد السيسى.. القضاء على الإرهاب وتفكيك البؤر الإجرامية والاهتمام بالأمن الإنسانى.. وتطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ69 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

محكمة الإسكندرية تطبق إجراءات الوقاية من كورونا.. الكمامة والتباعد الاجتماعى شرطان أساسيان.. 15 فردا داخل القاعة.. ورئيس المحكمة: نحرص على سلامة المواطنين.. وممنوع استقبال غير الملتزمين بالتعليمات.. صور وفيديو

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

فيديو وصور.. أول حوار لمحافظ الدقهلية بعد عودته للعمل وشفائه من كورونا.. مختار: زوجتى وأسرتى بخير وهذه قائمة بأدوية تناولتها خلال علاجى.. ويوجه رسالة شكر للقيادة السياسية ووزارة الصحة ورجال الجيش الأبيض

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

تليجراف: شركات الطيران البريطانى تطلب استثناء القادمين من مصر و44 دولة من العزل

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

الصحة العالمية: المدخنون من ضمن الفئات الأكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

11 نهائى × 36 يوما أمام برشلونة لحسم لقب الليجا فى موسم كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 1-6-2020

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

صور..التزام المواطنين بالكمامات بالأحوال المدنية والجوازات والمرور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة