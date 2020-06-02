تصنيع دروع وقاية من كورونا بتنزانيا من نفايات الزجاجات البلاستيكية.. صور

كتبت هند عادل

مع تفشى وباء كورونا ونقص الإمدادت ومعدات الوقاية خاصة في بعض دول أفريقيا لجأت بعد المصانع لإعادة التدوير في مدينة دار السلام الساحلية التنزانية لإستخدام الزجاجات البلاستيكية لصنع دروع واقية من فيروس كورونا التي تحصل عليها المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى البلاد لحمايتهم من تفشى الوباء.

ووفقا لتقرير لوكاله "رويترز" تحولت شركة Zaidi Recyclers من العمل في نفايات الورق إلى إنتاج دروع للوجه وهي قطعة حيوية من معدات الحماية الشخصية للعاملين الصحيين خلال جائحة الفيروس التاجى كورونا.

وأوضحت شركة إعادة التدوير إن الطلبات تتدفق من قطاع الصحة من مختلف أنحاء تنزانيا في الأسابيع الأخيرة ، قاموا بصنع 6000 وحدة مقابل 2 دولار للقطعة الواحدة، وسجلت تنزانيا حتى الآن 509 حالة اصابة بفيروس كورونا و 21 حالة وفاة.

من جانب أخر أعلن برنامج الأغذية العالمى أنه من المقرر أن تصل أول رحلة ركاب تنقل العاملين فى المجال الإنسانى والصحى إلى تنزانيا، والتى تعد هذه أول رحلة طيران من نوعها منذ تعليق الخدمات الجوية التجارية في تنزانيا في محاولة لكبح انتشار الفيروس التاجى، وأفاد برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، أن خدمة الركاب الجوية، التى يديرها البرنامج تعد جزءًا من نظامها العالمى لتوفير الدعم اللوجستى لاستجابة فيروس كورونا المستجد، وتضمن الخدمة للمنظمات الإنسانية توفير الأشخاص والبضائع اللازمة لمواصلة عمليات المساعدة التى يعتمد عليها ملايين الأشخاص المستضعفين فى جميع أنحاء العالم

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يعتمد نظام الجسر الجوى على محاور الاستجابة الإنسانية العالمية فى قوانجتشو (الصين) ولييج (بلجيكا) ودبى (الإمارات العربية المتحدة) ويقوم أسطول من الطائرات الأصغر بنقل البضائع وموظفي المساعدة الإنسانية إلى بلدان محددة ، مثل تنزانيا. بمجرد أن تعمل الخدمة بكامل طاقتها ، يتوقع برنامج الأغذية العالمي الحفاظ على رحلات منتظمة إلى مواقع رئيسية حول العالم.