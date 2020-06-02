ترامب يشكر نفسه على هدوء الأوضاع فى واشنطن ومينابوليس.. اعرف القصة

ريهام عبد الله

فى تغريدة غريبة وجه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الشكر لنفسه، على هدوء الأوضاع فى العاصمة واشنطن، على خلفية اشتعال المظاهرات فى عدة ولايات أمريكية بعد مقتل جورج فلويد الأمريكى من أصل إفريقى على يد أفراد من الشرطة، قائلا :"شكرا للرئيس ترامب".

وقال ترامب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"العاصمة واشنطن، لم يكن لديها مشاكل الليلة الماضية، فقط اعتقالات كثيرة، عمل رائع قام به الجميع، باستخدام القوة العظمى، والهيمنة، وبالمثل، كانت الأوضاع بمينيابوليس رائعة "شكرا للرئيس ترامب".

ترامب

وفى سياق متصل هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوات العسكرية لمواجهة الاحتجاجات التي تعصف بالولايات المتحدة منذ نحو أسبوع بعد مقتل جورج فلويد، الأمريكي من أصل أفريقى على يد الشرطة أثناء محاولة القبض عليه في ولاية مينيسوتا.وفي كلمته أمس الاثنين، قال إنه أوصى كل حاكم من حكام الولايات بشدة بنشر أعداد كافية من الحرس الوطنى حتى يسيطروا على الشوارع. وأضاف أنه لو رفضت أى مدينة أو ولاية اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حياة وممتلكات سكانها، فإنه سينشر الجيش الأمريكى وبسرعة لحل المشكلة بالنسبة لهم.

وسيضطر ترامب إلى استدعاء قانون الانتفاضة لعام 1807 لنشر أفراد الخدمة الفعلية للقيام بأعمال تنفيذ القانون على الأراضى الأمريكية. وبحسب سى إن إن، فقد تم استخدام هذا القانون من قبل من قبل الرئيس جورج بوش خلال أعمال شغب فى لوس أنجلوس عام 1992. وقبلها تم استخدامه في الخمسينيات لفرض إلغاء التمييز العنصرى، ثم في الستينيات لمواجهة أعمال شغب في مدينة ديترويت.

وتقول شبكة "سي إن إن" إن الكونجرس قام بتعديل القانون بعد إعصار كاترينا عام 2006 لإضفاء مزيد من الوضوح حول استخدامه فى أوقات الكوارث الطبيعية، لكنه أسقط هذه التعديلات لاحقا بعد عام وسط اعتراضات من حكام الولايات الذين لم يريدوا التنازل عن سلطاتهم.