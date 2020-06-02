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تدشين ورشة لإصلاح وصيانة محابس مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 11:52 ص
تدشين ورشة لإصلاح وصيانة محابس مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ورشة لاصلاح محابس مياه الشرب
سوهاج - عمرو خلف

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أكد اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، إنه تم الانتهاء من تجهيز ورشة لصيانة وإصلاح محابس مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في اطار خطة الشركة لإصلاح جميع المحابس التي تستخدم للتحكم في ضخ المياه بشبكات ومحطات مياه الشرب وخطوط طرد محطات الصرف الصحي ، بالإضافة الى إصلاح المحابس الخردة واعادة استخدامها مرة أخرى.

وأوضح رئيس مياه سوهاج فى بيان له ، أن الورشة تم تجهيزها بعدد 2 مخرطة ومكشطة وماكينة لحام كهرباء وماكينة لحام CT وماكينة لحام أوكسجين وماكينة ضخ هواء ومثقاب وماكينة جلخ ومنشار ترددى ومكبس 100 طن ورمالة، وان الورشة تقوم بصيانة واصلاح جميع انواع المحابس مثل محابس السكينة ومحابس عدم الرجوع ومحابس الفراشة بجميع اقطارها وانه يتم اجراء جميع الاختبارات القياسية للتأكد من جودة المحابس التي يتم صيانتها، وانه حتى الآن تم الانتهاء من إصلاح وتأهيل 109 محبس خردة وعدد 165 محبس من محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي هذا بالإضافة الى القيام ببعض الأعمال الأخرى مثل صيانة الطلمبات وخراطة الجلب وأعمال اللحام المختلفة.

ومن الجدير بالذكر أنه يبلغ عدد محابس محطات مياه الشرب 5 آلاف محبس ويبلغ عدد محابس شبكات مياه الشرب 17 ألف محبس ويبلغ عدد محابس خطوط طرد محطات الصرف الصحي 837 محبس هذا بالإضافة الى 560 محبس خردة ومستعمل مستهدف صيانتها وإصلاحها.


 


سوهاج مياه الشرب

الصرف الصحى

محطات مياه الشرب

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