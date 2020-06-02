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الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:34 م
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تدشين خط سكة حديد جديد يربط التشيك بكرواتيا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 06:21 م
تدشين خط سكة حديد جديد يربط التشيك بكرواتيا قطارات فى التشيك
كتبت: هناء أبو العز

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تعتزم شركة النقل "ريجيو جت" التشيكية تدشين خط سكة حديد مباشر بين العاصمة التشيكية  براج ومدينة  رييكا الساحلية الكرواتية وقال أليس أوندروي المتحدث باسم "ريجيو جت" إن المفاوضات بين الشريكين الأجنبيين على وشك الانتهاء، مضيفا أن مبيعات التذاكر يمكن أن تبدأ في الأيام القليلة المقبلة. 

ومن المقرر أن تنطلق بدءا من 30 يونيو، ثلاثة قطارات أسبوعيا على الأقل في الاتجاهين، فيما سوف يتم توفير خدمة الـ "واي فاي" على متنها. 

وفي ظل جائحة  فيروس_كورونا (كوفيد-19)، يقضي الكثير من التشيكيين عطلاتهم في بلادهم هذا الصيف ولكن  كرواتيا تعتبر أيضا مقصدا سياحيا جذابا نظرا لانخفاض عدد المصابين فيها نسبيا.


التشيك

كرواتيا

قطارات

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