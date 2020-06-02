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تحرير 36 مخالفة لسائقين لعدم ارتداء الكمامة بطريق "بلبيس- العاشر"

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:38 م
تحرير 36 مخالفة لسائقين لعدم ارتداء الكمامة بطريق "بلبيس- العاشر" اللواء سامي علام رئيس مجلس ومدينة بلبيس
الشرقية- فتحية الديب

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قال اللواء سامي علام، رئيس مجلس ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم،، إن المجلس شن حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارة المواقف،  بطريق" عبد المنعم رياض" طريق" بلبيس- العاشر من رمضان" لمتابعة مدى التزام السائقين بارتداء الكمامة، وتم تحرير 36 مخالفة لعدد من السائقين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة.

وفي سياق متصل شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، علي رؤساء المراكز والأحياء، بالالتزام بتنفيذ ما جاء بالقرار رقم(5770) لسنة 2020 بكل دقة والمتضمن عدد من التعليمات الخاصة بتنفيذ إجراءات وقائية واحترازية بالمواقف للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أكد علي  ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافي  للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه،وذلك خلال إجتماع عبر الفيديو كونفرانس.

وتطرق الاجتماع إلي  التعرف على كيفية مباشرة حالات العزل المنزلي ومدى إستجابتها لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وكذلك الأماكن المقترح تخصيصها لمستشفيات عزل خلال الفترة المقبلة عند الحاجة إليها، وطالب المحافظ  كل جهة بإعداد تقارير مفصلة عن الإجراءات التي اتخذتها خلال الفترة السابقة بشأن الاستعدادات التي اتخذتها لمواجهة الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات المصابة والمخالطة، والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره.

 


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