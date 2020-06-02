تجهيز جناح للعزل الكورونا بمستشفى أولاد صقر فى الشرقية بطاقة 30 سرير

الشرقية - إيمان مهنى

قامت مستشفى أولاد صقر المركزى بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، والدكتور السيد كامل السنجابى مدير المستشفى، بتجهيز وتخصيص الدور الثانى والثالث بالمبنى الرئيسى بالمستشفى، لإستقبال حالات الإشتباه، والحالات الإيجابية للفيروس "كوفيد ١٩" بعدد 30 سرير عزل، حيث تم فرش وتجهيز 7 أسرة لإستقبال حالات الطاقم الطبى، و7 أسرة لحالات الإشتباه، و16 سرير للحالات الإيجابية، مع مراعاة المسافات المحددة وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى.

كما تم تحديد خط السير للحالات داخل المستشفى وللعاملين، وتم تحديد البوابة الرئيسية لتصبح باب خاص بدخول الحالات المصابة بالأمراض التنفسية، والبوابة الأخرى بجوار غرفة الإسعاف ونقطة شرطة المستشفى لدخول العاملين وحالات الطوارئ وباقى الحالات المرضية الأخرى، وذلك لمنع إنتشار العدوى بين المرضى، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والعاملين بالمستشفي.

كانت خصصت وزارة الصحة، 25 مستشفى عاما ومركزيا بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" مشيرة إلى أنه سوف يتم الانتهاء من ذلك أول يونيو المقبل، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعبسة لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

كما خصصت بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر مبنى مجمع خدمات الأمومة والطفولة بمدينة الزقازيق ومقام على مساحه 750 متر ومكون من 7 طوابق ويضم 65 غرفه اقامه تتسع لاستقبال 190 حاله كما خصص مقر

و كذلك 6 مستشفيات تم تخصيصها لاجراء العزل الصحى للمصابين والتى شملت مستشفيات ( الحميات - الامراض الصدرية - طوارئ فاقوس - الصالحية الجديدة - مستشفيات جامعة الزقازيق " قسم عناية الباطنة " - مستشفى صيدناوى " قسم العلاج الاقتصادى " باجمالى 301 سرير داخلى و93 سرير باقسام العناية المركزة و65 جهاز تنفس صناعى بجانب فرق طبيه مدربة تشمل 541 طبيب و1028 تمريض