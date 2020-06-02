تجديد حبس خادمتين بتهمة سرقة فيلا فى التجمع 15 يوما

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات، بتجديد حبس خادمتين 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل فيلا صاحب شركة فى التجمع الأول، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول يفيد بتلقيه بلاغا من مالك شركة - مقيم بإحدى الفيلات بدائرة القسم باكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية، مبالغ مالية، هاتف محمول، سماعة بلوتوث، جهاز باور بنك، 5 ساعات ماركات مختلفة، 2 حقيبة يد حريمى بداخلهما زجاجات عطور، 3 فرشة شعر، 2 جهاز سشوار) من داخل الفيلا سكنه، ولم يتهمأو يشتبه فىأحد بإرتكاب الواقعة.

وعلى الفور انتقلت مباحث القسم وبإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الفيلا.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة وفحص العاملين السابقين والحالين المترددين على الفيلا محل البلاغ تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( خادمة سابقة طرف المجنى عليه - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالإشتراك مع صديقتها وتعمل خادمة و مقيمة بذات العنوان).

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقرت الأولى بأنها نظرا ً لسابقة عملها كخادمة طرف المجنى عليه إختمرت فى ذهنها فكرة سرقته.

واضافت أنها استعانت بصديقتها المتهمة الثانية حيث تمكنتا من التسلل للفيلا بإسلوب (التسلق) والدلوف عبر سلم خشبى بحديقة الفيلا، والإستيلاء على المسروقات.

وتم بإرشادهما ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى ( عميلهما- عامل بمخبز - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) كما تم بإرشادهما ضبط باقى المسروقات بمسكن المتهمة الأولى. وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.