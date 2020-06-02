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تأجيل محاكمة 12 متهما بـ"فض اعتصام النهضة" لـ 6 يوليو

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 01:42 م
تأجيل محاكمة 12 متهما بـ"فض اعتصام النهضة" لـ 6 يوليو المستشار معتز خفاجى وهيئة المحكمة
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة معتز خفاجى، اليوم الثلاثاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 12 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، لجلسة 6 يوليو لحضور المتهمين، عقدت الجلسة بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

كما جاء بأمر الإحالة: المتهمون ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات الجيزة، قضت، فى 9 يناير 2018، بالسجن المؤبد لـ23 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لـ 213 متهما، والبراءة لـ 109 آخرين، والسجن 3 سنوات لـ22 متهما، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما.

وألزمت المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد، والبالغ عددهم 268 متهما فى القضة، بدفع 25 مليونا و788 ألف جنيه لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، تعويض عن قيمة التلفيات التى لحقت بمبانى ومعامل الكلية، ودفع 2 مليون و902 ألف جنيه لحديقة الأورمان، تعويض عن قيمة التلفيات فى سور ونباتات الحديقة، ودفع 10 ملايين و900 ألف جنيه لمحافظة الجيزة، و137 ألف جنيه لحديقة الحيوان.

 

 


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