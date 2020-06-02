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بوريس جونسون: اتباع تعليمات القطاع الطبى يساعد فى احتواء جائحة كورونا

الثلاثاء، 02 يونيو 2020 07:05 م
بوريس جونسون: اتباع تعليمات القطاع الطبى يساعد فى احتواء جائحة كورونا بوريس جونسون
ريهام عبد الله

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شدد بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، على ضرورة إتباع تعليمات العاملين بالقطاع الصحى البريطانى، للمساعدة فى احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "إذ اتصل بك أحد من القطاع الصحى، والتتبع، بعد إجرائك لاختبار، فاتبع تعليماتهم واعزل نفسك ذاتيًا، هذا سيساعد على احتواء انتشار الفيروس، وحماية العاملين بالقطاع الطبى الخاص بنا، وهذا سيقربنا نحو طريقة حياة أكثر طبيعية".

بوريس جونسون
بوريس جونسون

 

فيما طالب بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، مواطنيه من توخى الحذر، والبقاء آمنين، مع البدء فى تخفيف إجراءات الحظر والقيود فى بريطانيا.

وقال جونسون فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "عندما نبدأ في تخفيف بعض القيود في إنجلترا، من المهم أن نبقى جميعًا متيقظين، لخطر الإصابة بالفيروس التاجي،  تذكر أن تغسل يديك ، وأن تبق على مسافة مترين، وإذا كان لديك أعراض ، فاعزل نفسك وقم بإجراء الاختبار".

وفى سياق آخر أعلن بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا من خلال تغريدة له عبر حسابه علي موقع تويتر قرار وصفه بالسعيد لكل المواطنين البريطانيين حسبما وصفه، .. حيث كتب موجهاً رسالته إلي المواطن البريطاني "اعتباراً من اليوم، في إنجلترا، سيُسمح لك بمقابلة ما يصل إلى خمسة أصدقاء في الأماكن العامة الخارجية أو في حديقتك. ستكون هذه لحظة فرح وإرتياح للكثيرين.. يرجى تذكر الابتعاد عن مترين لا تعيش معهم، وغسل يديك بانتظام".

وهو الأمر الذى يأتي ضمن اجراءات تخفيف القيود التي تعيشها دولة بريطانيا خلال الفترة الأخيرة.. حيث سبق وشدد رئيس وزراء بريطانيا، على مواطنيه بضرورة الاحتفاظ بمسافة آمنة بينهم، قائلاً فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "أعلم أن الكثير منكم سيستمتع بالطقس الدافئ اليوم، إذا كنت تمارس التمارين الرياضية أو تقابل أحد الأصدقاء، فتذكر أن تبقى مسافة آمنة مترين، وتغسل يديك بانتظام".

 


بوريس جونسون

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بريطانيا

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